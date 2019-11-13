Büyükşehir'de promosyon ücreti 3 bin 250 TL oldu

13.11.2019 09:30 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:35

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, maaşların ödeneceği banka ile yaptığı görüşmeler sonucunda promosyon ücretinin 3 bin 250 TL olmasını sağladı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi promosyon ihalesi önceki günlerde tamamladı. İhale, 3 bin 50 TL ile Vakıfbank'a kaldı. Büyükşehir Belediyesi ve Vakıfbank arasındaki görüşmeler tamamlanarak promosyon sözleşmeleri imzalandı. Ayrıca bu son görüşmeler neticesinde promosyon ücreti 3 bin 250 liraya çıkarıldı. Promosyon ücreti Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri ile İSU çalışanlarını kapsıyor. Promosyon parasının Kasım ayının sonlarında çalışanlara verilmesi planlanıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA