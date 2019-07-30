Büyükşehir'de öncelik "Eğitim"

Merkez sorumluları ve eğitmenlerden çalışmalar hakkında bilgi alan Özcan, "İyi eğitim almış olan genç bireyler, ülkemizin geleceğinin garantisidir. Bu anlamda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde eğitime yönelik projelere büyük önem veriyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmete sunduğu Çocuk Kültür Sanat Merkezleri, MABEM'ler ve Gençlik Merkezleriyle çocuklarımızın eğitimlerine katkı sağlıyor. Uzman eğitmen eşliğinde modern merkezde eğitim alan çocuklar, geleceğe hazırlanıyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve İdari İşler Şube Müdürü Hasan Torun, Selendi'de Büyükşehir Belediyesine ait eğitim birimlerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.Özcan, Selendi'de ilk olarak ilçedeki gençlerin kültürel ve sosyal faaliyetlerinin merkezi haline gelen Gençlik Merkezi'nde inceleme de bulundu. Burada Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi'ni de ziyaret eden Özcan, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özcan'ın ilçedeki son durağı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi oldu. Özcan, okul öncesi döneme ve okul hayatına destek olmak amacıyla hizmete sunulan merkezde eğitim gören çocuklarla yakından ilgilendi. Merkez sorumluları ve eğitmenlerden çalışmalar hakkında bilgi alan Özcan, "İyi eğitim almış olan genç bireyler, ülkemizin geleceğinin garantisidir. Bu anlamda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde eğitime yönelik projelere büyük önem veriyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler