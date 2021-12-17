BURSA (Habermetre) - 17 ARALIK 2021

BASIN BÜLTENİ

Büyükşehir'de 'Mevlana ve mevlevilik' konuşuldu

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde personele yönelik düzenlenen söyleşi programlarında bu hafta 'Mevlana ve mevlevilik' konuşuldu.

Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri'nin vuslatının 748'inci yıl dönümü anısına Uludağ Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara'nın konuk olduğu söyleşi programı, Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Prof. Dr. Kara, 800 yıllık 'gönlü dünya kadar büyük' Mevlana enerjisini anlatabilmenin önemli ve hassas olduğunu söyledi. Kara, bununla birlikte Mevlana, Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi önemli şahsiyetlerin 'birileri tarafından' toplumla tanıştırılması, buluşturulması gerektiği ifade etti.

Mevlana'nın birçok eserinin yayınlandığını, bunlardan en önemlisinin ise Mesnevi olduğunu kaydeden Kara, 2500 beyit, 5000 mısradan oluşan eserin 'mesnevihanlar tarafından ezberlenerek' 19'uncu yüzyılda İstanbul'da bulunan beş mevlevihanede okunduğunu anlattı. Bursa-Pınarbaşı'nda aslen Konyalı olan Cününi Ahmed Dede tarafından yaptırılan mevlevihanenin ise 1620 yılında tamamlandığını hatırlatan Kara, burada tek katlı bir türbe ile ufak bir mezarlık, bir meydan odası, semahane, derviş hücreleri ve mutfakların bulunduğunu hatırlattı.

Prof. Dr. Kara, konuşmasının son bölümünde 'UNESCO'nun 40. genel konferans kararıyla' 2021 yılının Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Evran ve Yunus Emre'yi anma yılı olarak kabul edildiğini vurgulayarak, UNESCO kararının önemine dikkat çekti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet