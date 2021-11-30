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Bursa'da AKOM ekipleri, lodos kaynaklı 212 olaya müdahale etti

AA / Cem Şan - Haberler | Güncel
Bursa'da AKOM ekipleri, lodos kaynaklı 212 olaya müdahale etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekipleri, cuma akşamı etkili olmaya başlayan ve saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreye kadar ulaşan lodosun neden olduğu hasarları onarmak için sahadaki 635 personelle ağaç devrilmesinden tabela uçmasına kadar 212...

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekipleri, cuma akşamı etkili olmaya başlayan ve saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreye kadar ulaşan lodosun neden olduğu hasarları onarmak için sahadaki 635 personelle ağaç devrilmesinden tabela uçmasına kadar 212 olaya müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Marmara'yı etkisi altına alan, deniz ulaşımının iptaline ve okulların bir gün tatil edilmesine neden olan lodos, Bursa'da da hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte cuma akşamından itibaren etkili olmaya başlayan lodos ve fırtına, birçok evin çatısını uçurdu, elektrik direkleri, ağaçlar ve panolar devrildi.

Büyükşehir Belediyesi AKOM ekipleri de cuma gecesinden itibaren lodos mesaisi başlattı. İtfaiye, Park ve Bahçeler, Ulaşım, Zabıta Daire başkanlıkları ile BUSKİ Genel Müdürlüğü ve Tarım AŞ ekipleri, lodosun neden olduğu hasarı kaldırmak amacıyla gece gündüz demeden yoğun mesai harcadı.

Toplam 635 personelle sürdürülen çalışmalarda şu ana kadar 62 ağaç devrilmesi, 86 tehlike arz eden madde, 45 çatı uçması, 14 tabela uçması ve 5 hasar tespit olmak üzere toplamda 212 olaya müdahale edildi.

112 Acil Çağrı Merkezi ve Alo 153 Beyaz Masa ihbar hatlarına vatandaşlardan gelen tüm bildirimler AKOM tarafından titizlikle değerlendirilirken, gece özellikle dalgaların oluşturduğu hasar üzerine sabah saatlerinden itibaren Gemlik ve Mudanya sahillerindeki çalışmalara ağırlık verildi.

Bir taraftan lodosun yol açtığı enkaz ekipler tarafından kaldırılırken diğer taraftan da yıpranan kent mobilyaları ve parkların onarımına başlandı.

Devam eden olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Bursa'da AKOM ekipleri, lodos kaynaklı 212 olaya müdahale etti

Bursa'da AKOM ekipleri, lodos kaynaklı 212 olaya müdahale etti

Bursa'da AKOM ekipleri, lodos kaynaklı 212 olaya müdahale etti

Bursa'da AKOM ekipleri, lodos kaynaklı 212 olaya müdahale etti

Bursa'da AKOM ekipleri, lodos kaynaklı 212 olaya müdahale etti

Bursa'da AKOM ekipleri, lodos kaynaklı 212 olaya müdahale etti

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AA / Cem Şan - Son Dakika Haberleri

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