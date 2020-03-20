Büyükşehir'de Korona zirvesi İzmir'de belediye başkanları koronavirüs salgını nedeniyle toplanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 ilçe belediye başkanını koronavirüs önlemlerini görüşmek üzere toplantıya davet etti. İzmir'in yerel yöneticileri, 23 Mart Pazartesi günü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bir araya gelerek Korona virüsüne karşı alınması gereken önlemleri görüşecek.

İzmir'de belediye başkanları, yayılma hızı ve ölümcül sonuçlarıyla dünyayı tehdit eden koronavirüsüne karşı beyin fırtınası yapacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 ilçenin belediye başkanını acil toplantıya davet etti.

Koronavirüsü zirvesi, 23 Mart Pazartesi günü saat 18.00'de, İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda yapılacak. Başkanlar, salgınla mücadelede aldıkları önlemleri anlatacak; "Daha başka ne yapılabilir" sorusuna ilişkin görüşlerini ve önerilerini paylaşacak.

Tunç Soyer, koronavirüsle mücadelede ortak hareket ve kaynakların verimli kullanılmasının önemli olduğunun altını çizdi. Bu arada toplantı sırasında 'sosyal mesafenin' korunması için de gerekli önlemler alındı.

Kaynak: Bültenler