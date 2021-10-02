ABB, toplu taşımada 15 kadın sürücüyü daha istihdam edecek

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşımada 15 kadın sürücüyü daha istihdam edecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ABB'nin toplu ulaşım araçlarında kadın istihdamını artırmayı hedeflediği belirtildi.

Geçen yıl 10 kadın otobüs sürücüsünü bünyesine katan EGO Genel Müdürlüğünün bu sene başvuruda bulunan 20 kadın adayı için eğitim sürecini başlattığı bildirildi.

İlk etapta sözlü sınavdan geçen adayların manevra ve sürüş teknikleri konusunda yapılan uygulamalı sınava girdiği, sınavda başarılı olan adayların ileri sürüş teknikleriyle ilgili eğitimlerinin ise devam edeceği ifade edildi.

Tüm sınavlarda başarı elde eden 15 kadın sürücünün Başkentin cadde ve sokaklarında toplu taşıma araçlarını kullanmaya başlayacağı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, kadın sürücü adaylarının katıldığı uygulamalı eğitimleri yakından takip ettiğini belirtti.

Kadınların yapamayacağı hiçbir işin olmadığını belirten Alkaş, "10 öncü ve cesur kadınımız şimdi Ankara'nın caddelerinde direksiyon sallıyorlar. 20 kadın şoför daha bize başvuruda bulundu. Bugün yapılan sınavla da 15 kadın sürücüyü daha filomuzda görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.