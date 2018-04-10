Büyükşehir'de İşveren de Mutlu İşçi De

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan işçi kadrosunun maaş ve sosyal hakları konusunda bir süredir devam eden görüşmeler mutlu sonla noktalandı. Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası toplu iş sözleşmesini imzaladı. İmza töreni sonrasında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, bir yerde başarının olabilmesi için öncelikle personelinin yüzünün gülmesi gerektiğini söyledi.

Bir süredir Hizmet-İş Sendikası yetkilileri ile sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde her zaman işçi haklarından yana olduklarının altını çizen Başkan Zekai Kafaoğlu, "Gönül ister ki daha fazlasını verelim. Ancak bütçenin de getirdiği bazı zorluklar var. Tüm kriterleri baz alarak işçimizin gönlünü yapmaya çalıştık. Bizler 'İşçinin alın teri kurumadan emeğinin karşılığının verilmesi gerekir' kültüründen geliyoruz. İşçilerimiz bizlerin sahadaki yüzleri. Onlar mutlu olursa daha şevkle çalışırlar ki, kendilerini işlerine adanmış hissederler. Yapılan iyileştirmelerin tüm işçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Toplu İş Sözleşmesinde Hizmet-İş Sendikasını temsil eden Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz de sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını dilerken; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'na gösterdiği hassasiyet ve duyarlı yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti.

Yapılan toplu iş sözleşmesi kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan Hizmet-İş Sendikası üyesi işçilerin günlük yevmiyeleri 87,27'den 115 TL'ye çıkarıldı. En yüksek yevmiye miktarı ise 152,63 TL'den 161 liraya yükseltildi. İşçilere günlük yemek bedeli olarak ödenen 16,80 TL, yapılan pazarlıklarla 25 TL'ye yükseltilirken, İtfaiye Dairesi Başkanlığında görev yapan ve 24/48 mesai sistemi dahilindeki işçilere günlük 1 öğün yemek verilirken, 3 öğün yemek verilmesi imza altına alınmış oldu.

Evlenen işçiye 1000 TL yardım

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan sendikalı işçilerin evlenmesi halinde yapılan 250 TL'lik evlilik yardımı 4 katına çıkartılarak 1000 TL oldu. Yine aynı şekilde çalışan işçinin çocuklarından birisi sünnet olursa tek çocuk için 500 TL, iki çocuk için 600 TL, 3 çocuk için 700 TL ve 4 çocuk için ise bin TL yardım verilmesi kararlaştırıldı. Bu yardım daha önce sadece sünnet için 250 TL olarak uygulanıyordu.

Doğum yapan işçi için bugüne kadar ödenen 200 TL'lik doğum yardımı ise üç katına çıkarılarak 600 TL olarak belirlendi. İşçilere ödenen eğitim yardımlarında da düzenlemeye gidilerek ilköğretim yardımları 250 TL'den 300 TL'ye, ortaöğretim yardımı 350 TL'ye, lise için ise 300 TL'den 400 TL'ye yükseltildi. Üniversite eğitimleri için ise 350 lira olarak uygulanan yardım miktarı 450 TL'ye yükseltildi. Bugüne kadar hiç uygulanmayan otizmli çocuğu olan işçilere bundan sonra eğitim için 500 TL yardımda bulunulması kararlaştırıldı.

İkramiyeler güncellendi

Bugüne kadar Ramazan ayında işçilere ödenen 18 günlük yevmiye miktarı bundan sonra 24 gün olarak ödenecek. Kurban Bayramı'nda ödenen 24 günlük yevmiye ikramiyesi ise 25 gün olarak güncellendi. Bunun yanı sıra 1 yıl ile 5 yıllar arası çalışan işçilerin yıllık izin hakları 18 iş gününe çıkarılırken, 15 yıl ve üzeri çalışan işçilerin yıllık izin hakları 29 işgününden 30 güne çıkartıldı. Ayrıca işçilerin yaptıkları işlerdeki zorluk derecesine göre düzenlemelerde bulunulurken; yüzde 34,68'den başlayan artışla 5 ayrı grup için yüzde 42,60'a varan oranlarda iyileştirmelerde yapıldı. - BALIKESİR