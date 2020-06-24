Büyükşehir'de iş sağlığı ve güvenliği için özel birim
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Büyükşehir'de iş sağlığı ve güvenliği için özel birim

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Metropol Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB), belediyeye bağlı tüm iştiraklerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verecek.

Büyükşehir'de iş sağlığı ve güvenliği için özel birim
24.06.2020 20:25 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:46

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Metropol Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB), belediyeye bağlı tüm iştiraklerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verecek.

Büyükşehir Belediyesi Metropol İmar Anonim Şirketi bünyesinde Metropol Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) kuruldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın hayata geçirilmesini istediği proje sayesinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek bir çatı altında toplanırken, önemli ölçüde kadın istihdamı da sağlandı.

Tek çatı altında iş sağlığı ve güvenliği

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışacak olan OSGB sayesinde Büyükşehir Belediyesi bundan sonra iş sağlığı ve güvenliği hizmetini dışarıdan almayacak.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini tek çatı altında toplayan Metropol Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, meslek risklerinin önlenmesi için çalışmalar gerçekleştirecek. Tüm birimler ve iştiraklerdeki personelin sağlıklı bir ortamda çalışmasını sağlayarak, çalışma şartlarının olumsuz etkilerden korunması için önlemler alacak olan birim, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler de düzenleyecek.

Eğitimler devam edecek

Belirli periyotlarla yıl boyu uzman eğitmenler tarafından çalışanlara verilecek eğitimlere öncelik verilecek.

Büyükşehir Belediyesinin 30 bin çalışanına hizmet vermek üzerine kurulan OSGB aynı zamanda diğer kurumlara da bu hizmeti vererek çalışmalarını sürdürecek.

Kadın istihdamına destek

Birimde çalışan 20'ye yakın personelin büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu ve pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Metropol İmar A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Dilek ÖNAL, şu bilgileri verdi:

"Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın çalışan kadınların desteklenmesi ve kadınların çalışma hayatına katılmasının sağlanması yönünde talimatı var. Bu anlayıştan yola çıkarak biz de burada kadın çalışan sayısını artırdık. Çok da başarılı işler çıkartıldığını görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde büyümekte olan şirketimizde elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi Haber
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız Haber
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, 'Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?' sorusuna yanıt verdi Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş Haber
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit...
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum Haber
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada...
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
10 gün önce Novak Djokovic'le buluşan Nikola Jokic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
10 gün önce Novak Djokovic'le buluşan Nikola Jokic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma 16 Eylül'e ertelendi
Son Dakika: Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma 16 Eylül'e ertelendi
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı
Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
Yunanistan'dan itiraf gibi açıklama: Desteklediğimiz Hafter savaşı kaybediyor
Yunanistan'dan itiraf gibi açıklama: Desteklediğimiz Hafter savaşı kaybediyor
Diyarbakır'ı karıştıran 200 milyonluk vurgunu yapan kuyumcu kar payı verip güven kazandığı ortaya çıktı
Diyarbakır'ı karıştıran 200 milyonluk vurgunu yapan kuyumcu kar payı verip güven kazandığı ortaya çıktı
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Volkan Bozkır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Hülya Avşar Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Tahir Karapınar Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Büyükşehir'de iş sağlığı ve güvenliği için özel birim - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 20:50:42. #1.15#
title