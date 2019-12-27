Büyükşehir'de hizmet içi eğitim semineri düzenlendi

27.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:32

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hizmet içi eğitim kapsamında "Kamuda Etik ve Davranış ilkeleri" konulu seminer düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen seminere, daire başkanı ve personel katıldı.

Belediye meclis salonunda düzenlenen seminerde konuşan belediye etik komisyon üyesi Mehmet Aydın, kamudaki etik kurallar çerçevesinde nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgi verdi.

Kaynak: AA