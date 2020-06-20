Büyükşehir'de hedefi mutlu, başarılı ve verimli personel
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Büyükşehir'de hedefi mutlu, başarılı ve verimli personel

Covid-19 salgını sonrası personel motivasyonunu artırmak için çevrim içi eğitimlerine devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, verimi artırmayı hedefliyor.

Büyükşehir'de hedefi mutlu, başarılı ve verimli personel
20.06.2020 10:21 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:24

Covid-19 salgını sonrası personel motivasyonunu artırmak için çevrim içi eğitimlerine devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, verimi artırmayı hedefliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgını süresince çalışma hayatına evden devam eden personeline yönelik çevrim içi eğitim programlarına devam ediyor. Pek çok kamu ve özel sektör çalışanları gibi görevlerini bir süre evden sürdüren ve kontrollü hayat sonrası görev yerlerine dönen Büyükşehir Belediyesi personeli, "Salgın Sonrası İş yerinde Motivasyon" eğitimleri kapsamında yeni çalışma hayatlarına adapte ediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği işbirliğiyle sürdürülen eğitimlerin ikincisine yaklaşık 350 personel çevrim içi bağlanarak katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe katılan eğitmen Angela Teresi, Büyükşehir personelinin motivasyonunu artıracak yöntemleri anlattı.

Eğitim öncesi açılış konuşması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Büyükşehir Belediyesi olarak mart ayının öncesinden çalışmalara başlandığını ve bugüne kadar gelindiğini belirtti. Büyükşehir Belediyesi olarak öncü bir çalışma izlediklerini kaydeden Gündoğdu, korona virüs Türkiye'ye gelmeden toplantılar yaptıklarını söyleyerek, "Bu süreci nasıl atlatabileceğimize, şehrimizdeki kamu kurumlarına nasıl destek verebileceğimize yönelik toplantılar yaptık. Bütün ekibimizle birlikte bir çalışma planı hazırladık. Personelimizin bir kısmı uzaktan çalışırken, geri kalan kısmı da gruplara ayırarak haftalık periyotlar şeklinde dönüşümlü olarak çalışmalarını ve temasın en aza indirilmesini sağladık. Maske üretiminde 1,5 milyona ulaştık ve sağlık personelimize verdik. Evlerine dönemeyen ve yurtlarda kalan sağlık personelimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Ulaşımla ilgili pek çok önlem aldık ve süreci yönettik" diye konuştu.

Süreç içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personelinin canla başla çalıştığını belirten Gündoğdu, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yapılan analiz ve personelden gelen talep doğrultusunda, moral-motivasyonu artırıcı eğitimler düzenlediklerini vurguladı. Genel Sekreter Gündoğdu, tüm Büyükşehir personeline başarılar dileyerek sözlerine son verdi.

Öte yandan eğitim Büyükşehir Belediyesi personelinin talep ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapıldı. Personelin salgın öncesi neler hissettiği ve bu dönemi nasıl geçirdiğine yönelik yapılan anket neticesinde ortaya çıkan sonuç, eğitimin içeriğini belirledi. Eğitimle Büyükşehir Belediyesi personelinin hem sosyal hayatta hem de iş hayatında mutlu, başarılı ve verimli olması hedefleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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