Büyükşehir'de Eğitimler Hız Kesmiyor
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Büyükşehir'de Eğitimler Hız Kesmiyor

Büyükşehir'de Eğitimler Hız Kesmiyor
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BASIN BÜLTENİBüyükşehir'de eğitimler hız kesmiyorBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, personelin kişisel, kültürel, akademik gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.

BASIN BÜLTENİ

Büyükşehir'de eğitimler hız kesmiyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, personelin kişisel, kültürel, akademik gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü organizasyonluğunda düzenlenen eğitimlerden bir yenisi daha Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Son yıllarda dünyada ve ülkemizdeki önemi hatırı sayılır derecede artan "İslam Ekonomisi" kavramı ve kavramın bankacılık sistemindeki yeri, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Salih Kumaş'ın konuşmacı olarak katıldığı bir sunumla ele alındı. Geçmiş yıllardaki akademik çalışmaları ve yayınladığı makalelerle konunun gelişimine önemli katkıları bulunan Kumaş; söyleşide insanı, eşyayı, yaşamı, dünyayı anlamada Kuran-ı Kerim'in yolunun anlaşılması olan İslam Hukuku'na dikkat çekti.

iktisadın bir bilim olarak çok eskiye dayanan bir geçmişinin olmadığı 1700'lü yıllarda Adam Smith ile akademide gelişim gösterdiğinden bahsedilen söyleşide; ana akım iktisat modellerinin dünya üzerindeki olumsuzluklarına değinilerek, mevcut duruma alternatif olabilecek finans modelleri üzerinde duruldu.

Özellikle 20. yy'da iktisadi yaşamın tüketim döngüsü üzerinden yürüdüğü, üretimin kısır döngüye bağımlı hale geldiği ve 2008 dünya ekonomik krizi ile dünya üzerindeki yıkıcı iktisada alternatif arayışlarının daha da önem kazandığı anlatıldı.

Tarihsel olarak 1200 yıllık geçmiş üzerine birikim üreten İslam İktisadı'nın 1900'lerin başından itibaren Mısır'da kurumsallaşmaya başladığını ve giderek Batı Sömürgeciliğine alternatif olmada kimliksel gelişimini sürdürdüğü anlatıldı.

Söyleşi sonunda Eğitim Şube Müdürü Mahmut Turunç tarafından Dr. Mehmet Salih Kumaş'a tablo hediye edildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre

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