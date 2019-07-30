Büyükşehir'de eğitimin mevsimi yok!
Manisa Büyükşehir Belediyesinin en önemli eğitim hizmetlerinden bir tanesi olan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri, yaz döneminde de çocukların vazgeçilmez adreslerinden biri olmaya devam ediyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde hayata geçirilen Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri, binlerce minik öğrencinin kendini çeşitli alanlarda geliştirmesi için faaliyetlerini sürdürüyor. Bu önemli hizmetten minik öğrenciler yaz tatili boyunca da faydalanabiliyor.
Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Saruhanlı 'da hizmete sunulan Çocuk Kültür ve Sanat Merkez'inde de verilen kurslarla minik öğrenciler yaz dönemini daha verimli geçiriyor. Uzman eğitim kadrosu ve kaliteli eğitim programlarıyla bale, cimnastik ve halk oyunları branşında eğitim alan çocuklar hem eğleniyor, hem de öğreniyor.
Kaynak: Bültenler
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