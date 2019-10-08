08.10.2019 01:19

Büyükşehir'de e-imza dönemi

Teknolojik yenilikleri yakından takip eden Büyükşehir Belediyesi bundan sonra tüm yazışmaları elektronik imza (e-imza) ile yapacak

Büyükşehir personeli elektronik imza kullanımı eğitimi aldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Ulaş Altun:

"7 Ekim'den itibaren geçeceğimiz elektronik imza uygulaması kurumun şeffaflığını sağlayacak"

"E-imza; kağıt ve toner tasarrufu ile birlikte zaman kaybının da önüne geçecek"

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesinde bundan sonra tüm yazışmalarda ıslak imza yerine elektronik imza kullanılacak.

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından daire başkanları, müdürler ve personele "e-imza" eğitimi verildi.

Teknolojiyi yakından takip eden belediye

Geçmiş dönemde Büyükşehir Belediyesinde kurum içi ve kurum dışı yazışmalar internet üzerinden Elektronik Belgeleme Sistemine göre yapılırken, yeni dönemde "ıslak imza" yerine "e-imza" kullanımına geçilecek.

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında internet üzerinden yapılacak resmi yazışmalarda e-imza sistemin uygulamasına ilişkin detaylı bilgilerin anlatıldığı eğitimde, e-imzanın ıslak imza ile aynı hukuki sonuçları doğuran bir elektronik belge işaretleme yöntemi olduğu belirtildi.

Şeffaflık, sürat, tasarruf ve verim sağlayacak

Büyükşehir Belediyesi, Elektronik Belgeleme Sistemiyle sağladığı bilgi güvenliğini, e-imzayı da ekleyerek daha da güçlendirecek.

Yeni uygulama sayesinde kağıt tasarrufu, hız ve iş verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı hedeflediklerini belirten Bilgi İşlem Daire Başkanı Ulaş Altun, şu bilgileri verdi:

"E-imza güvenlik kadar gizliliği, kimlik doğrulamayı, veri bütünlüğünü ve inkar edilmezliği sağlayacak. 7 Ekim'den itibaren geçeceğimiz uygulama aynı zamanda bir kurumun şeffaflığına, hesap verilebilirliğine, anlık ve geriye dönük veri oluşturmasına da katkıda bulunacak.

Personel elektronik imzayla tanıştı

Eğitim programına katılarak elektronik imza ile tanışan Merve Balta, "Islak imza yerine, elektronik imzanın hem evrak akışını hızlandıracağına hem de önemli ölçüde tasarruf sağlayacağına inanıyorum" derken, Serkan Güzel de, "E-imzaya geçiş fiziksel olarak kağıt israfını ortadan kaldıracak" sözleriyle eğitimin yararlı olduğunu vurguladı.

Kaynak: İHA