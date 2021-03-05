Büyükşehir'de Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu görüşüldü
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Büyükşehir'de Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu görüşüldü

05.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:15
Büyükşehir'de Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu görüşüldü

AYDIN (İHA) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Raportörü Baki İlgün başkanlığındaki bir heyet, bu yıl 8 etap üzerinden koşulup Kuşadası'nda son bulacak olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'yla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu...

AYDIN (İHA) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Raportörü Baki İlgün başkanlığındaki bir heyet, bu yıl 8 etap üzerinden koşulup Kuşadası'nda son bulacak olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'yla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Kayhan Özüm, Destek Hizmetleri Müdürü İbrahim Azak, CEO Event görevlisi Ömer Faruk Besli ve Tur Koordinatörü Mustafa İpek de hazır bulundu. Ziyarette İlgün, Başkan Çerçioğlu'na Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu, yarışmanın son etabının Aydın'da yapılacak olmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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