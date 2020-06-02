Büyükşehir'de çevre için güç birliği Bursa'da hafriyat ve inşaat atıklarını kaçak olarak doğal ortama bırakan kişi ve kurumlara karşı etkin bir mücadele sergileyen Büyükşehir Belediyesi, denetimleri artık Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Zabıta Dairesi ve Burkent A.Ş. işbirliğinde daha kapsamlı yapacak.

Bursa'nın daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent olması için çevre yatırımlarına ağırlık veren, su, kanalizasyon, yağmur suyu hatları ve dere ıslah çalışmalarının yanında büyük ölçekli yeni yeşil alanları kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan doğayı kirletici unsurlara karşı da yoğun bir mücadele veriyor. Özellikle dere kenarları ve verimli tarım alanlarına kaçak olarak dökülen hafriyatların önüne geçmek için Büyükşehir Belediyesi'nce il genelinde 28 adet hafriyat depolama sahası oluşturuldu. Hafriyat atıklarını kontrollü döküm sahalarına getirenlerden ton başına 5,50 TL ücret alınırken, bu kadar az parayı ödememek için kaçak dökümle çevre katliamına yok açanlar da hem havadan hem de karadan takip altına alınıyor. UKOME kararıyla hafriyat taşıyan araçlara, uydu araç takip sistemine uyumlu, damper hareketlerine duyarlı GPS cihazı taktırılması zorunluluğu getirilirken, bugüne kadar bine yakın kamyon GPS'le takibe alındı. 2019 yılında gerek uydu takibi gerekse saha denetimlerinde kaçak olarak hafriyat dökümü yaptığı tespit edilen 21 şahıs ve 17 firmaya toplam 5 milyon 259 bin 502 TL idari para cezası uygulandı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından denetimlerde bu yılın ilk 5 ayında ise 10 kişi ve kuruma toplam 2 milyon 348 bin 952 TL para cezası uygulandı.

Denetimde güç birliği

Bugüne kadar Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen denetimlerde yeni bir döneme geçildi. Çevre katliamıyla etkin bir mücadele hedefiyle denetim noktasında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Zabıta Dairesi ve Burkent şirketi arasında güç birliği sağlandı. Her 3 birimin katılımıyla oluşturulan ekipler, haftanın 7 günü boyunca kesintisiz bir şekilde denetim yapacak. Denetimlerde, Taşıma İzin Belgesi olmayan hafriyat kamyonları ile izinsiz alanlara yapılan kaçak hafriyat dökümleri tespit edilerek çevre kirliliğine sebebiyet veren kişilere 88 bin 499 TL, şirket ve kuruluşlara ise 265 bin 497 TL para cezası uygulanacak.

Kurallar sağlıklı gelecek için

Daha yeşil, daha yaşanabilir Bursa için her bireyin üzerine düşen sorumluluklar olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Çevre konuşumdaki kuralların tamamı sağlıklı bir gelecek için. Bu kurallardan taviz vermemiz kesinlikle söz konusu değil. Denetimlerin daha etkin yapılması için sürece zabıta dairemizi ve Burkent şirketimizi de dahil ettik. Bu noktada kimsenin mağdur olmaması için çok küçük bedellerle bu işi halletmek varken, sırf 'bedava yapayım' diye hem çevreye zarar verildiğini hem de çok ağır cezai müeyyidelerin olduğunu hatırlatmak istiyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler