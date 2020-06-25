Büyükşehir'de çalışanların maaşları iyileştirildi
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Büyükşehir'de çalışanların maaşları iyileştirildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli personellerin banka promosyonları iyileştirildi.

Büyükşehir'de çalışanların maaşları iyileştirildi
25.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:31

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli personellerin banka promosyonları iyileştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan personelin maaş promosyonları için birçok bankanın katılımı ile "Aylık Maaş ve Ücret Ödeme Banka Promosyon" İhalesi yapıldı.

Personeli korumaya yönelik, belediye tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ihalede promosyon ücretlerinin daha yüksek olması için ikinci tura kaldı. Yapılan ikinci tur ihalelerinde ise en yüksek teklifi veren bankalar ile anlaşma sağlandı. Anlaşma sonucu memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli personellere ek promosyon verilerek daha yüksek ek gelir edilmeleri sağlandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı'nın hazır bulunduğu ihalede, 2. tur ihalelerini kazanan bankalara verildi. Böylece ek olarak personel 3 yıl boyunca EFT, havale ve kart ücreti vermeyecek.

İhaleyi kazanan Banka temsilcileri ile protokol imzalayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, 3 yıl için ödenecek olan promosyonun personel için güzel bir kazanım olduğunu ifade ederek, çalışanlara hayırlı olması temennisinde bulundu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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