18 KASIM 2021

BASIN BÜLTENİ

Büyükşehir'de "Çağdaş Batı Düşüncesi ve İslam" konuşuldu

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Büyükşehir Söyleşileri' programında Prof. Dr. Kasım Küçükalp tarafından 'Çağdaş Batı Düşüncesi ve İslam' konusu ele alındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı 'Büyükşehir Söyleşileri' programının son konuğu, Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kasım Küçükalp oldu. Belediye Binası Meclis Salonunda gerçekleştirilen söyleşide, çağdaş batı düşüncesi ve İslam konuları konuşuldu. Batı modernitesinin toplumsal oluşum dinamiklerinin tarihsel temelini anlatan Prof. Dr. Kasım Küçükalp, Eski Grek kültüründen başlanarak Sokrates, Platon gibi filozofların toplumsal görüşlerine değindi ve Ortaçağ feodalitesinin felsefe anlayışını genel hatlarıyla anlattı. Batı aydınlanması konusunda modern düşünme pratiğini anlatan Küçükalp, insanın varlık, tanrı, eşya ve insanla olan ilişkilerindeki değişimi geçmişle karşılaştırılarak dile getirdi. Ayrıca Küçükalp son on yıllarda daha hızlı gelişen ve modernite değerlerinin sorgulanması olan post-modern, eleştirel teori, post-yapısalcılık gibi kavramları ele aldı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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