Büyükşehir'de "Büyük" Zirve
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Büyükşehir'de "Büyük" Zirve

Büyükşehir'de 'Büyük' Zirve
Habermetre - Haberler | Toplum

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın'ın da katılımıyla AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve 4 belediye başkanının da yer aldığı toplantıya ev sahipliği yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın'ın da katılımıyla AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve 4 belediye başkanının da yer aldığı toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıda, yangın ve sel afetlerinin yaşandığı bölgelere Kayseri'den yapılan yardımların değerlendirilmesi ve koordinasyonu ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda Başkan Büyükkılıç'ın ev sahipliğinde, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan katıldı.

Ülke genelinde yaşanan doğal afetler sonrası, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesi, yaraların en hızlı şekilde sarılmasına yönelik çalışmaların konuşulduğu toplantıda, ayrıca Kayseri'de belediyeler nezdinde neler yapılabileceği konusu ve alınması gereken önlemlere yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini belirterek, kentte uyum kültürü içerisinde vatandaşa hizmet etmeye ve tüm bürokratlar ile birlikte ortak akıl yürütmeye devam edeceklerini belirtti.

Yangın ve sel felaketinin yaşandığı bölgelere en başından beri Kayseri'deki belediyelerin araç, iş makinası ve personel desteği ile ayni yardımlarda bulunduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin üzerine düşeni yapmaya devam edeceğine işaret etti.

Kaynak: Habermetre

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