Büyükşehir'de bazı merkez ve tesisler hizmete girdi 1 Haziran 2020 itibariyle başlayan normalleşme ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, merkezleriyle tesislerinde eğitimler, faaliyetler ve ziyaretlere yeniden başladı.

1 Haziran 2020 itibariyle başlayan normalleşme ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, merkezleriyle tesislerinde eğitimler, faaliyetler ve ziyaretlere yeniden başladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kocaeli'de de yeni normalleşme adımları uygulanmaya başlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1 Haziran Pazartesi günü itibariyle pandemi dönemi yeni normalleşme sürecinde bazı merkezleriyle tesislerinde eğitimler, faaliyetler ve ziyaretlere yeniden başladı. Büyükşehir ayrıca İzmit ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni ve Kocaeli'den Sabiha Gökçen'e giden Hat 250 otobüsünü de tekrar hizmete açtı. Açılan her kurum için yeni normalleşme döneminde maske takmak ve sosyal mesafeyi korumanın önemini vurgulayan Büyükşehir, denetimlerin sürekli devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta perşembe günü kabine toplantısı sonrası, korona virüsle mücadele sürecinde geçici süreliğine faaliyetleri durdurulan birçok işletme ve alanın 1 Haziran itibariyle yeniden faaliyetlerine başlayacağını duyurdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de yeni normalleşme sürecinde birçok alanı hizmete açtı. Akademi Üniversite eğitimlerinden Bilim Merkezi faaliyetlerine Kağıt Müzesi'nden kütüphanelere kadar birçok alan yeni korona virüs kurallarıyla birlikte açıldı. Spor tesislerini de yeni kurallarla açan Büyükşehir, Anne Şehir faaliyetlerine de başladı.

UlaşımPark tarafından işletilen Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali, 1 Haziran'da tekrar açıldı. Pandemi sürecinde gelen yasakla kapalı olan Terminal'de birçok önlem alınarak kapalı alanların sağlıklı bir ortam haline gelmesi sağlandı. Terminale girişteki görevli çalışanlar, vatandaşların ateşlerini ölçüyor. Yüksek ateş çıktığında sağlık birimlerine haber verilerek olası virüsün içeride yayılması ya da tehlike arz etmesi önleniyor. Vatandaşları Sabiha Gökçen Havalimanı'na aktarmasız ulaştıran Hat 250 de 1 Haziran'da yolcuları ile buluştu. Seferlerine başlayan Hat 250, 1 - 3 Haziran aralığında Gebze Otogarına uğrayarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştıracak. 4 Haziran'dan itibaren ise 44 seferle yolcularına konforlu, hızlı ve sağlıklı ulaşım sağlayacak.

Havalarında ısınmasıyla birlikte özlenen alanlardan biri olan Ormanya'da kapılarını 6 Haziran Cumartesi açacak. Haftalarca tedbiri elden bırakmayan ve kurallara uyarak evde kalan vatandaşlar, evde kaldığı dönemde topladığı enerjiyi Ormanya'da atacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların kullanımına sunulan el dezenfektanları tüm merkez ve tesislere yerleştirildi. Dezenfektanlar sayesinde en önemli noktalarda vatandaşlar ellerini temassız kullanımla dezenfekte edebilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA