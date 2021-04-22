Büyükşehir'de başkanlık koltuğuna özel gereksinimli Onur oturdu
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Büyükşehir'de başkanlık koltuğuna özel gereksinimli Onur oturdu

Büyükşehir'de başkanlık koltuğuna özel gereksinimli Onur oturdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Down sendromlu Onur Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makamına oturdu.

Down sendromlu Onur Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makamına oturdu.

Başkan Zeydan Karalar'a çiçek sunan ve kendi yaptığı resim çalışmasını hediye eden Onur Kurtulmuş, basketbol branşında milli takımda kazandığı madalyaları da boynuna takarak, çeşitli konularda talimatlar verdi.

Onur Kurtulmuş; izci kampı, mola evi ve engellilere istihdam konularında, Gönüllü Anneler Topluluğu Başkanı Gülşen Akgöz aracılığıyla isteklerde bulundu.

Gülşen Akgöz, özel gereksinimi olan çocuklarla ilgili Zeydan Karalar'ın her zaman yanlarında olduğunu belirterek, teşekkürlerini iletti.

Başkan Zeydan Karalar, Onur Kurtulmuş'a spor yaşantısında başarı diledi ve hayatta olduğu sürece engellilerin daima yanında olacağını söyledi.

Karalar mola evinin yapıldığını ve bir süre sonra faaliyete geçeceğini, ayrıca engelliler için bir yaşam köyü planlarının bulunduğunu kaydetti. Engelli çocuğu olan ebeveynlerin, özellikle de annelerin, zorlu yaşam süreçlerinde molaya, dinlenmeye, küçük zaman dilimlerinde de olsa ara vermeye ihtiyacı bulunduğunu ifade eden Başkan Karalar, bu projeleri hayata geçirmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Onur Kurtulmuş'un annesi Cemile Kurtulmuş da, Başkan Zeydan Karalar'a, Onur'a ve genelde özel gereksinimli çocuklara gösterdiği ilgiden ötürü teşekkür etti.

Başkan Zeydan Karalar koltuğuna oturan Onur Kurtulmuş'a çeşitli hediyeler verdi. - ADANA

Büyükşehir'de başkanlık koltuğuna özel gereksinimli Onur oturdu
Büyükşehir'de başkanlık koltuğuna özel gereksinimli Onur oturdu
Büyükşehir'de başkanlık koltuğuna özel gereksinimli Onur oturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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