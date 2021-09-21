BURSA (Habermetre) - 21 EYLÜL 2021

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Büyükşehir'de 'Ayın personelleri' ödüllendirildi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı ikinci oturumunda, yaptıkları çalışmalarla kuruma ve şehre katkı sunan belediye personelleri ödüllendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı ikinci oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız'ın başkanlığında yapıldı. Temmuz ve Ağustos aylarında ödüllendirilmesi uygun görülen 'Ayın personelleri' de Büyükşehir Meclisi'nde ödüllendirildi.

Yaptıkları özverili çalışmalarla zamandan ve kurum harcamalarında önemli bir tasarruf sağlayan BURKENT personeli Salih Gökçe, BUSKİ personeli Serkan Çelikel, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personeli İbrahim Akbalcı ve İlhan Eliyazıcı, Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı personeli Melih Bayram, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı personeli Servet Çakır, BUSKİ Tahsilat Şefi Demet Banu Öztürk ve BURULAŞ Güvenlik Görevlisi Nagihan Özdemir, ayın personeli seçildi.

Başarılı personellere başarı belgeleri ve hediyeleri meclis üyeleri tarafından verildi.

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