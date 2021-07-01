Büyükşehir'de Ayaklar Konuşuyor
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Büyükşehir'de Ayaklar Konuşuyor

Büyükşehir'de Ayaklar Konuşuyor
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01 TEMMUZ 2021BASIN BÜLTENİBüyükşehir'de ayaklar konuşuyorBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi personeli arasında düzenlenen 'Birimler arası ayak tenisi turnuvası' 40 takımda 200 personelin katılımıyla başladı.

01 TEMMUZ 2021

BASIN BÜLTENİ

Büyükşehir'de ayaklar konuşuyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi personeli arasında düzenlenen 'Birimler arası ayak tenisi turnuvası' 40 takımda 200 personelin katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi ve tüm iştirakleri kapsayacak şekilde kurum içi iletişimi güçlendirmek, motivasyonu artırmak, birbirinden uzak çalışan ekiplerin iletişim, güven ve verimini arttırmak amacıyla düzenlenen turnuva Atıcılar Spor Tesisleri'nde başladı. "Haydi Ayaklar Dert Görmesin" temasıyla düzenlenen ve 40 takımda 200 personelin mücadele edeceği turnuva, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka'nın başlama vuruşuyla start aldı.

Pandemi kurallarına uyularak gerçekleştirilen turnuvada takımlar 3 as oyuncu, 2 yedek oyuncudan oluşacak şekilde mücadele ediyor ve maçlar 1 set 11 sayı üzerinden oynanıyor. 2 seti üst üste kazanan takım galip sayılırken, grup müsabakaları 6 Temmuz'a kadar sürecek. 7 Temmuz'da 2. eleme turu müsabakaları, 08 Temmuz'da çeyrek final ve 9 Temmuz'da da yarı final ve final maçları yapılacak.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Büyükşehir'de Ayaklar Konuşuyor
Büyükşehir'de Ayaklar Konuşuyor

Kaynak: Habermetre

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