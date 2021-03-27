Büyükşehir'de asgari ücret 3 bin 700 lira oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde işçi ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapılarak en düşük işçi maaşı 3 bin 700 TL olarak belirlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde işçi ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapılarak en düşük işçi maaşı 3 bin 700 TL olarak belirlendi. Başkan Güngör, "En düşük işçi ücretini 3 bin 700 TL'ye çıkartarak anlaşma sağladık. İşçilerimize ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde işçi ücretleri belirlendi. HAK-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikasıyla yapılan görüşmelerin ardından 2020 yılında 2 bin 685 lira olan en düşük işçi ücreti, yapılan yüzde 35'lik artışla 3 bin 700 liraya çıkarıldı.

Konu ile ilgili sosyal medya üzerinde açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, "Sendikamızla yaptığımız görüşmeler sonucunda belediye bütçe imkanlarımızı da zorlayarak en düşük işçi ücretini 3 bin 700 TL'ye çıkartarak anlaşma sağladık. İşçilerimize ve şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı