Büyükşehir'de arıcılık eğitim başladı

10.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:53

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınmaya desteklemeye devam ediyor. Bitki çeşitliliği açısından zengin bir ekolojiye sahip olan Balıkesir'de arı üreticiliğinin artırılıp katma değeri yüksek arı ürünlerinin vatandaşlar tarafından üretiminin yapılması amacıyla Arı Üretim Merkezi'nde bilinçli arıcılar yetiştirilecek.



Balıkesir'in bitki çeşitliliğinin zengin ve verimli oluşu, coğrafi konumu ve ekolojik uygunluğundan ötürü kırsalda kalkınmayı sağlamak üzere her türlü tarımsal üretimi destekleme hedefiyle çalışan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tüm tarımsal faaliyetlere önem verdiği gibi arıcılık faaliyetlerine de özel bir önem veriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Karesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde kırsal kesimde yaşayan üreticilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, ek gelir sağlanması ve bilinçli arı üreticisi sayısının artırılması amacıyla 2. Uygulamalı Sertifikalı Arı Yetiştiriciliği Kursu başladı. Kurs başvurularına yoğun talep olması sebebiyle 40 kişi ile sınırlandırılan kursiyer sayısı 75'e çıkarıldı. Haftanın iki günü toplamda 72 saat sürecek olan eğitimler; Kabakdere Mahallesi'nde, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Arı Üretim Merkezi'nde uygulamalı olarak gerçekleştirilecek.



Bal üretiminin püf noktaları anlatılacak



Kurs süresi boyunca arıcılık ürünlerinin üretilmesi ve işlenerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi hakkında alanında uzman eğitmenler tarafından kovanların başında yeni arıcılara bal üretiminin püf noktalarını anlatılacak. Bal üretmenin inceliklerini öğrenecek kursiyerlere; balarısı ırkları, koloni bireyleri, mevsimsel bakım, bal üretimi, diğer arı ürünlerinin üretimi, ana arı yetiştiriciliği, arı sağlığı hakkında da eğitimlerin yanı sıra doğanın dengesinin korunmasına da katkı adına verilen eğitimler tamamlanarak sınav sonrası başarılı olan kursiyerlere sertifika verilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA