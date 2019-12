Büyükşehir'de 2019 böyle geçti

31.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:57

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hizmetler ve eserlerle dolu bir yılı daha geride bıraktı. 2019 yılında Büyükşehir'in kent genelinde hayatı kolaylaştıran çok sayıda projesi hizmete girdi. Büyükşehir, 2019 yılı boyunca yol, köprü, spor salonu yapmakla kalmadı, gönül belediyeciliğinde de zirveye çıktı. Büyükşehir, 2019 yılı boyunca kent merkezinden köylere, ilçelerden mahallere kadar 7'den 77'e Kocaeli'de yaşayan herkesin hayatına dokundu, kalıcı izler bıraktı.

YENİ YILA HIZLA BAŞLANGIÇ; OCAK

01 Ocak; Büyükşehir Şehir Tiyatrolarına 2 ödül, 02 Ocak; Kandıra I·HL'de Fen Laboratuvarı açıldı, 03 Ocak; Gebze Malkoçoğlu Mehmet Bey Üst Geçidi tanıtıldı, 08 Ocak: Nice 15 yıllara KO-MEK, 10 Ocak; Karamürsel Stadı yeni zeminine kavuştu, 14 Ocak; Bilgievleri'nden geleceğe hamle,

15 Ocak; Derince İHL Spor Salonu açıldı, 24 Ocak; Dilovası'na İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi hizmete girdi.

ULAŞIMDA ÖNEMLİ İŞLER; ŞUBAT

03 Şubat; Ata tohumları Kocaeli'nde hayat buluyor, 04 Şubat; "Kılavuz Gençlik Modeli" örnek oluyor, 05 Şubat; Hat 280 ile Sakarya Üniversitesi

seferleri başladı, 07 Şubat; Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu çok amaçlı spor salonuna kavuştu, 09 Şubat; Sekapark-Plajyolu Akçaray seferleri başladı,

13 Şubat; Ulaşımda ücretsiz aktarma protokolü imzalandı, 16 Şubat; Köseköy Köprülü Kavşağı trafiğe açıldı, 26 Şubat; Yahya Kaptan İtfaiye Müfreze Binası hizmete girdi, 27 Şubat; Kartepe Nurettin Topçu Akademi Lise hizmete başladı

BÜYÜKŞEHİR'E ÖDÜL AYI; MART

01 Mart; Başiskele Dini Yüksek İhtisas Merkezi tanıtıldı, 02 Mart; Dilovası Batı Kavşağı tanıtım programıyla açıldı, 03 Mart; Karamürsel yüzme havuzunda geleceğin şampiyonları yetişecek, 05 Mart; Karamürsel İtfaiye Müfreze Binası hizmete girdi, 07 Mart; Büyükşehir'e ''Yenilikçi Toplu Ulaşım Çözümleri'' Ödülü, 07 Mart; Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi tanıtıldı, 08 Mart; Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarih-Kültürü Sempozyumu başladı, 08 Mart; Kullar Atıksu Arıtma Tesisi tanıtıldı, 09 Mart; Kandıra'nın köylerine yeni futbol sahaları yapıldı, 10 Mart; Büyükşehir'den çiftçiye 1 yılda 7 milyon 309 bin TL destek, 13 Mart; Ormanya "Kamunun uyguladığı en iyi proje" ödülünü aldı, 18 Mart; Kandıra'da köy yolları yenilendi, 18 Mart; Yuvacık Şehit İlyas Bayraktutar futbol sahasının tanıtıldı, 19 Mart; Gebze Hünkâr Üst Geçiti düzenlenen programla tanıtıldı, 21 Mart; Kandıra Akademi Lise'nin tanıtımı yapıldı, 24 Mart; Büyükşehir'den çiftçilere yerli tohum desteği, 29 Mart; Derince Rıhtım Caddesi modern görünüme kavuştu.

BÜYÜKŞEHİR'DE GÖREV DEĞİŞİMİ; NİSAN

03 Nisan; Başiskele'nin caddeleri yenileniyor, 04 Nisan; Büyükşehir Belediyesi'nde Tahir Büyükakın dönemi, 07 Nisan; 12. Lale festivali coşkuyla başladı, 11 Nisan; Akdeniz Şampiyonası'nda Kağıtspor rüzgârı,

14 Nisan; Gölcük Siretiye-Mamuriye köprüsü hizmete girdi, 6 Nisan; KO-MEK'e gel, kendi işinin patronu ol, 19 Nisan; Dünya çocuklarının korteji Kocaeli'yi renklendirdi, 25 Nisan; Başkan Büyükakın, Marmara Belediyeler Birliği'nin 16. başkanı olarak seçildi, 27 Nisan: 11. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açtı.

KOCAELİ YAZA HAZIRLANIYOR; MAYIS

06 Mayıs; Kocaeli'nin sahilleri "A" kalite, 10 Mayıs; Kocaeli'nin plajlarında

6 Mavi Bayrak dalgalanacak, 11 Mayıs; Gebze Bayramoğlu Caddesi yenilendi, 14 Mayıs; İzmit ve Kandıra yolları modernleşiyor, 14 Mayıs; Gez-Gör Kocaeli'yi gezdiriyor, 15 Mayıs; Modern mezbaha binası tamamlandı, 23 Mayıs; Gölcük Yüzbaşılar Kavşağı trafiğe açıldı.

DOLU DOLU GEÇEN BİR YAZ; HAZİRAN

03 Haziran; Körfez'de Mehtap Turları başlıyor, 08 Haziran; Karamürsel köy yollarına konfor geliyor, 11 Haziran; Dereye düşen kediyi itfaiye kurtardı, 12 Haziran; Büyükşehir'den çiftçiye çilek ve kivi bahçesi desteği

19 Haziran; KOSKEM deniz sezonunu açtı, 20 Haziran; Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi ilk mezunlarını verdi, 22 Haziran; 10 bin çiftçiye ücretsiz danışmanlık ve veterinerlik hizmeti, 24 Haziran; En iyi film ödülü Bilge Şehir Kocaeli'nin oldu, 29 Haziran; Miço Koyu Kadınlar Plajı'na Mavi Bayrak.

YAZIN REHAVET YOK HİZMETE DEVAM; TEMMUZ

01 Temmuz; Servetiye Cephesi şehitleri dualarla anıldı, 03 Temmuz; Hat 200 araçları 1 milyon kilometre dedi, 04 Temmuz; Doğaseverler Çınarlıdere Şelalesine yürüdü, 07 Temmuz; Yürüyüş Yolu'ndaki asırlık çınarlar tedavi edilecek, 08 Temmuz; Vatandaşlar talep ediyor, Büyükşehir yöneticileri çözüyor, 09 Temmuz; Kocaeli'de 1 kişiye 12.14 metrekare yeşil alan, 09 Temmuz; Yatalak hastalara ücretsiz elektrikli karyola, 10 Temmuz; Kocaeli, marka değeri en güçlü 4'üncü il, 10 Temmuz; Esnaf istedi Büyükşehir hayata geçirdi, 11 Temmuz; Beyaz Kalpler'de mezuniyet sevinci, 15 Temmuz; Darıca Sahil Parkı 1. Etabının tanıtımı yapıldı, 15 Temmuz; Vatan Nöbeti'ne devam ediyoruz, 16 Temmuz; Dilovası Köseler Köyü'nde üst yapı yenilendi, 18 Temmuz; Kocaeli yaşanabilir ilk 5 şehir arasında, 22 Temmuz; 2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak, 22 Temmuz; Kocaelili anneler, Büyükşehir ile sağlıklı besleniyor, 24 Temmuz; Başarı sizden tatil Büyükşehir'den, 25 Temmuz; Köseköy Köprülü Kavşağı'na inşa edilen modern üst geçit hizmet vermeye başladı, 28 Temmuz: Cımbızdere Vadisi ziyaretçilerini bekliyor, 28 Temmuz; Kerpe Halk Plajı'nda Açıksu Yüzme Şampiyonası, 30 Temmuz; Atlı Eğitim Merkezi ile hayvan sevgisi aşılanıyor

KOCAELİSPOR'DA HASRET SONA ERDİ; AĞUSTOS

04 Ağustos; Kandıra Hacımazlı Köyü'nün eski okulu oyun alanı haline getirildi, 08 Ağustos; Metro Projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi,

12 Ağustos; Kocaeli 32. kent bayramlaşmasında buluştu, 14 Ağustos; Gebze Beylikbağı İtfaiye binası faaliyete geçti, 14 Ağustos; Gebze Fatih-Çayırova istasyon bağlantı yolları hizmete açıldı, 15 Ağustos; Prof. Dr. Baki Komsuoğlu üst geçidi tamamlandı, 16 Ağustos; Karamürsel Semetler Köprüsü tamamlandı, 16 Ağustos; 'Geniş Ailem' projesi onları bayramda da yalnız bırakmadı, 18 Ağustos; ''41''derde derman olan 41 Kart, 19 Ağustos; TCDD'ye yeni hizmet binası, 24 Ağustos; Kamp tutkunlarının ilk rotası; "Ormanya", 29 Ağustos; Kocaelispor'un 10 yıllık hasretini Büyükşehir bitirdi.

KIŞA HAZIRLIK ZAMANI; EYLÜL

01 Eylül; 1072 kişinin sıcak yuvası 'Barınma Merkezi', 04 Eylül; 20 uzman ekip, 16 bin ailenin yardımına koştu, 05 Eylül; Ormanya'da bir hayaller ülkesi; ''Gamonya'', 09 Eylül; "Gönül Kazan" projesiyle vatandaşların sofralarına sıcak yemek götürülüyor, 09 Eylül; Zabıtadan okul önlerine güvenlik önlemi, 10 Eylül; Spor okullarına 41 bin kere maşallah, 12 Eylül; Karamürsel köy yollarına kış bakımı, 13 Eylül; Gebze Fatih İstasyonu'na 150 araçlık otopark, 15 Eylül; 95 tonluk üst geçit 1 gecede yerine kondu, 16 Eylül; Başiskele İstiklal Caddesi'nde üst yapı yenilendi, 17 Eylül; Bilgievlerinde ilk ders Büyükakın'dan, 19 Eylül; İzmit Sapakpınar köy yoluna neşter, 22 Eylül; Canlar sevgide buluştu, 24 Eylül;Çiftçilere yüzde 50 hibeli sera desteği,

26 Eylül; Kodlama ve tasarım kursları başlıyor, 30 Eylül; Sporcu fabrikası 'Kağıtspor'.

ZİRVEYE BEKLİYORUZ; EKİM

01 Ekim: Kartepe Belediyesi ve Kaymakamlığa konforlu ulaşım, 01 Ekim; Karikatür okulu başlıyor, 03 Ekim; ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye yardımı, 04 Ekim; Alo 188 ile ücretsiz cenaze hizmeti, 04 Ekim; ''Her Okula Bir Can Dostu'', 06 Ekim; Gülnas Teyze'nin tüm ihtiyaçları Evde Bakım hizmetince karşılanıyor, 07 Ekim; Ormanya'da park sorunu yaşanmayacak, 08 Ekim; Cemil Meriç'te eğitim aldılar, yarışmada 1. oldular, 08 Ekim; 6 kilometrelik Kartepe Yürüyüş Yolu'nda iki etap birleşti, 09 Ekim; Vatandaş ile Büyükşehir arasındaki köprü: ''153 Çağrı Merkezi'', 10 Ekim; İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 772 bin TL'lik ceza, 15 Ekim; KOBİS'te rekor, 115 bin 848 üye, 16 Ekim; Her yıl 2500 toplu taşıma sürücüsüne eğitim, 18 Ekim; Sakıp Sabancı Caddesi'nin çehresi değişti, 20 Ekim; Derince Tahtalı Köyü yoluna konfor geldi, 20 Ekim; Şehir Tiyatroları perdelerini 'Macbeth' ile açtı,23 Ekim; Demirciler Konağı'na çevre düzenlemesi, 25 Ekim; ''Şehircilik ve Mutlu Şehirler''in konuşulduğu Kartepe Zirvesi başladı, 26 Ekim; Cumhuriyet Koşusu nefes kesti, 27 Ekim; Gençliğin festivali başladı.

ULAŞIM HİZMETLERİNİN AYI; KASIM

04 Kasım; Hastanede kalan yaşlı kadına Büyükşehir sahip çıktı, 05 Kasım; Yeni tramvay hattının deneme sürüşünü Başkan Büyükakın yaptı,

06 Kasım; Atıl durumdaydı, yenilenerek köy konağına dönüştürüldü, 08 Kasım; Cep duraklar, Salim Dervişoğlu'ndaki trafiği akıcı hale getirdi,

10 Kasım; Doğru yönlendirme sayesinde 3 yılda 24 madalya, 11 Kasım; Tramvay hattının uzunluğu 20 kilometreye çıktı, 15 Kasım; Hat 805 ile Kandıra merkeze aktarmasız ulaşım, 17 Kasım; Kadına yönelik şiddete karşı üst geçitler turuncuya büründü, 17 Kasım; Trafiği rahatlatan projeler bir bir yapılıyor, 19 Kasım; Yangın mağdurlarının çatısı onarılıyor, 22 Kasım; Modern Çetin Emeç Üst Geçidi vatandaşın kullanımına açıldı, 25 Kasım; Şehit öğretmenin adına kütüphane kuruldu, 27 Kasım; Ereğli Evleri hayat buluyor, 29 Kasım; Bilim Merkezi, 1 milyon ziyaretçiye ulaştı.

YENİ YILA YENİ HİZMETLERLE MERHABA; ARALIK

02 Aralık; 'Halk Ekmek' satışı başladı, 05 Aralık; Vatandaş talep etti, sahil parkına oyun grubu kuruldu, 08 Aralık; Kandıra'nın yeni hizmet binası olacak, 09 Aralık; Gölcük Selimiye ve Lütfiye köyü yoluna yeni menfez, 09 Aralık; Gebze'deki 7 katlı otoparkın katlarına asfalt serimi başladı, 10 Aralık; Topluca Köyü, köy konağına kavuştu, 10 Aralık; Pembe Köşk ilk günkü gibi güzel olacak, 12 Aralık; Kartepe Anadolu İHL'ye modern spor salonu, 14 Aralık; Tatlıkuyu Vadisi'nde sona yaklaşılıyor, 15 Aralık; Büyükşehir'den muhtarlara kırtasiye yardımı, 18 Aralık; Dilovası Eynerce Kavşağı'nda sona yaklaşılıyor, 20 Aralık; Tuzla Şifa Mah.-Çayırova bağlantı köprüsünde çalışmalar hızla sürüyor, 22 Aralık; Çıraklı-Çavuşlu köprüsü hizmete açıldı, 24 Aralık; Gebze spor kompleksi yükseliyor, 27 Aralık; Darıca-Eskihisar sahillerini birleştirecek 2. etapta sona geliniyor, 29 Aralık; Darıca'nın dev spor salonunun çatısı geldi, 30 Aralık; 1 yılda 200 aile köye dönüş yaptı, 31 Aralık; Engelsiz Taksi ile 5 bin 597 engelli vatandaşa ulaşım hizmeti.

Kaynak: Bültenler