Büyükşehir'de 15 Temmuz Toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 15 Temmuz nedeniyle yapılacak etkinliklerle ilgili bir toplantı yaptı.



Başkan Çelik, toplantıda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi sabah namazına kadar Cumhuriyet Meydanında olacaklarını belirterek tüm vatandaşları davet etti.



Hain darbe girişiminin birinci yılında demokrasi ve milli iradeye sahip çıkmak için bir dizi organizasyon yapacaklarını ifade eden Başkan Çelik, şunları söyledi:



"Türkiye çapındaki organizasyonlar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleşecek. Bizler de şehrimizdeki tüm yönetim dinamikleri ile birlikte organizasyonlar yapmak istiyoruz. Oda başkanları, STK üyeleri, ilçe belediyeleri, dernekler ve gönüllü kültür teşekküllerinin de yapmak istediği programlar var. Geçen yıl Cumhurbaşkanımızın talimatıyla meydanlara hep birlikte çıktık. Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu, milletimizin desteği ve Allah'ın yardımıyla 40 yıllık hain planı bozduk. 15 Temmuz'un yıl dönümünde de aynı ruhla meydanda olalım istiyoruz."



Büyükşehir Belediyesinin Cumhuriyet Meydanı'nda her türlü düzenlemeyi yapacağını, ilçe belediyelerinin çadırlarını kuracağını dile getiren Başkan Çelik, şöylle devam etti:



"Bir hafta boyunca etkinlikler yapacağız. Konuşmacılar, sanatçılar getireceğiz. 15 Temmuz'da da sabah namazına kadar meydanda kalacağız. Sabah namazından sonra dağılacağız. Toplu taşımada tüm otobüsler ve raylı sistem sabaha kadar çalışacak. Bu arada şehitlerimizin sayısı kadar hatim indirilmesi için çalışma başlattık. Farklı kurum ve kuruluşların da çalışmaları var. İnşallah geçen seneki coşku ve heyecanla bir arada olacağız. Şimdiden tüm hemşehrilerimizi 15 Temmuz'da Cumhuriyet Meydanı'na davet ediyorum" diye konuştu.