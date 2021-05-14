Büyükşehir'dan 19 Mayıs'a özel mobil etkinlik

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 15-20 Mayıs tarihlerinde ABBO ve yerel sanatçılarla birlikte Mobil Bandırma Vapuru eşliğinde konser verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 15-20 Mayıs tarihlerinde ABBO ve yerel sanatçılarla birlikte Mobil Bandırma Vapuru eşliğinde konser verecek. 19 Mayıs akşamı mobil Cumhuriyet Fener Alayı düzenlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu tam kapanma döneminde de Antalyalılara en güzel şekilde yaşatmak için program hazırladı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında merkez ve ilçelerde mobil etkinlikler düzenlenecek.

15-16-17-18-20 Mayıs tarihlerinde 19 ilçede gerçekleştirilecek mobil etkinliklerde ABBO ve Antalyalı yerel sanatçılar, marşlar ve şarkılar seslendirecek. Bandırma Vapuru şeklinde dizayn edilen mobil etkinlik aracı, merkez ve ilçeleri dolaşarak balkon ve evlere konuk olacak. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu yaşatırken, evlerine kapanan Antalyalılara da moral verecek.

Cumhuriyet fener alayı

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Çarşamba saat 20.00'da temsili Bandırma Vapuru eşliğinde Cumhuriyet Fener Alayı düzenleyecek. Pandemi nedeniyle sadece araçlarla gerçekleştirilecek mobil fener alayı Konyaaltı Varyant'tan başlayacak. Antalyalılar 19 Mayıs coşkusunu evlerden mobil korteje eşlik ederek yaşayacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı