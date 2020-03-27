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Koronavirüs, Erzurum

Büyükşehir, Covid-19 mücadelesinde takdir topluyor

Büyükşehir, Covid-19 mücadelesinde takdir topluyor Büyükşehir Belediyesi'nin Erzurum'da başlattığı COVID-19 seferberliği son sürat devam ediyor.

27.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:15
Büyükşehir, Covid-19 mücadelesinde takdir topluyor

Büyükşehir, Covid-19 mücadelesinde takdir topluyor

ERZURUM - Büyükşehir Belediyesi'nin Erzurum'da başlattığı COVID-19 seferberliği son sürat devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince ortaklaşa yürütülen bir çalışma kapsamında ana ve ara arterler önce köpüklü sularla yıkanıyor, ardından ilaçla dezenfekte ediliyor. Toplamda 185 kişiden oluşan ekipler, kamusal, ticari ve sosyal alanlarda çok geniş kapsamlı bir temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yürütürken, söz konusu seferberlik için ULV donanımlı araçlardan vakumlu ve hidrostatik süpürgelere, arazözlerden çöp taksi ve çit yıkama ekipmanlarına varıncaya kadar çeşitli araç-gereçlerden de istifade ediliyor. Cumhuriyet Caddesi'nde start verilen çalışmalar, ara arterler ve sokaklarla devam ederken, sadece dezenfeksiyon çalışmaları için şehir merkezinde 35 kişilik bir ekip görev yapıyor.

BAŞKAN SEKMEN: "200 KİŞİLİK EKİP SAHAYA İNDİ"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'da korona virüs salgın tehlikesine karşı yürüttükleri dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Son iki hafta içerisinde Erzurum'da neredeyse dezenfekte edilmeyen bir alan bırakmadıklarını hatırlatan Başkan Sekmen, havaların ısınması ve tabiatın da canlanmaya başlamasıyla birlikte dezenfeksiyon sürecine bahar temizliğini de dahil ettiklerini dile getirdi. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı çalışanlarından oluşan yaklaşık 200 kişilik ekibin sahaya indiğini anlatan Başkan Sekmen, "Her yıl yaptığımız rutin bahar temizliğinin kapsamını bu yıl çok daha geniş hale getirdik ve işin içerisine dezenfeksiyonu da dahil ettik. Temizlik personellerinden oluşan 150 kişilik ekibimiz, vakumlu ve hidrostatik süpürgelerle ve arazözler yardımıyla ana arterleri köpüklü sularla yıkayıp temizliyor. Baştan aşağı yıkanan ana ve ara arterlerde daha sonra dezenfeksiyon işlemine geçiliyor ve 35 kişiden oluşan özel ekibimiz ULV donanımlı araçlarla dört bir tarafı ilaçlayarak dezenfekte ediyor" diye konuştu.

ALDIĞIMIZ TEDBİRLER KADAR GÜÇLÜYÜZ

Sürecin güvenilir ve kontrol altında tutulabilir olması için tüm imkanların seferber edildiğini vurgulayan Başkan Mehmet Sekmen, "Bilmeliyiz ki, hepimiz korona virüs salgın tehlikesine karşı aldığımız tedbirler kadar güçlüyüz. Bu bakımdan koruma ve korunma tedbirlerini en üst düzeyde tutarak salgın mücadelemizi devam ettireceğiz. İki aşamalı olarak yürüttüğümüz bu çalışmayla hem şehrimizi temiz ve hijyenik bir hale getirmiş, hem de dezenfekte etmiş oluyoruz. Çöp taksilerimizden çit yıkama araçlarına kadar çok geniş bir ekipmanla yürüttüğümüz çalışmalarımıza katılan tüm personelimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyoruz. Kıymetli hemşehrilerimize de, bu mücadele sürecinin çok daha anlamlı hale gelmesi için kişisel tedbirlere özen göstermeleri ve mümkün olduğunca evlerinde kalmaları çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir, Covid-19 mücadelesinde takdir topluyor

Kaynak: İHA

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Büyükşehir, Covid-19 mücadelesinde takdir topluyor

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