Büyükşehir çocuklar için Başkent'i süsledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir çocuklar için Başkent'i süsledi

Büyükşehir çocuklar için Başkent'i süsledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Başkent'in cadde ve bulvarlarını Türk bayrakları ve kutlama mesajlarının yer aldığı billboardlarla süsledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Başkent'in cadde ve bulvarlarını Türk bayrakları ve kutlama mesajlarının yer aldığı billboardlarla süsledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"nı pandemi koşulları nedeniyle sınırlı etkinliklerle kutladı. Pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle Ankara Metro Sanat Galerisi çocuklara özel resim sergisine ev sahipliği yaparken, 23 Nisan nedeniyle Başkent Metrosu'nda marşlar çalındı. EGO Genel Müdürlüğü metro vagonlarında yer alan tutamakları çocukların çizdiği resim ve şiirlerle donattı. Ankara'nın bulvar ve Caddelerinde ise Türk bayrakları ve 23 Nisan kutlama mesajlarının yer aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden çocuklara seslenerek, ABB Tv'de yayınlanacak programları izlemeleri tavsiyesinde bulundu.

Metroda fotoğraf köşesi ve tutamaklarda çocuk esintileri

Hafta boyunca devam etkinlikler kapsamında Ankara Metrosu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen aileler ve çocuklar için bir fotoğraf köşesi oluşturuldu. EGO Genel Müdürlüğü çocuklara küçük bir de sürpriz yaparak, Başkentli çocuklardan gelen fotoğraf ve şiirleri metro vagonlarındaki tutamaklara yerleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, çocuklara, "Sevgili çocuklarım, bu ayrı geçireceğimiz ikinci 23 Nisan ama üzülmeyin, aramızdaki mesafelere rağmen gönüllerimiz bir olacak. ABB Tv üzerinden paylaşacağımız tiyatrolarımız ve konserler ile dolu dolu zaman geçirin olur mu?" sözleriyle seslendi. - ANKARA

Büyükşehir çocuklar için Başkent'i süsledi
Büyükşehir çocuklar için Başkent'i süsledi
Büyükşehir çocuklar için Başkent'i süsledi
Büyükşehir çocuklar için Başkent'i süsledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
MSB'den '23 Nisan'a özel video
MSB'den '23 Nisan'a özel video
GAZİOSMANPAŞA'DA TIR, TAKSİYE ÇARPTI; ŞOFÖR AĞIR YARALANDI
GAZİOSMANPAŞA'DA TIR, TAKSİYE ÇARPTI; ŞOFÖR AĞIR YARALANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Serdar Ortaç Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Büyükşehir çocuklar için Başkent'i süsledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 12:03:07. #1.15#

title