Büyükşehir çiftçinin yanında
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Büyükşehir çiftçinin yanında

26.12.2020 12:03 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:07
Büyükşehir çiftçinin yanında

Muğla genelinde tarımsal üretime destek sağlamak amacıyla çeşitli projeleri hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, sunduğu destek paketleri ve teşvik programları dışında sulama kanallarının temizleme ve tamiratını da üstleniyor.

Muğla genelinde tarımsal üretime destek sağlamak amacıyla çeşitli projeleri hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, sunduğu destek paketleri ve teşvik programları dışında sulama kanallarının temizleme ve tamiratını da üstleniyor. Bu kapsamda 2020 yılında il genelinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda sulama kanallarında 672 bin 940 metre temizlik, 78 bin 201 metre de tamirat çalışması yapıldı.

Dalaman sulama kanallarında yoğun çalışma

Ülkemizde narenciye üretiminin önemli merkezlerinden olan Muğla'nın özellikle üretimin en fazla olduğu İlçelerden biri olan Dalaman'da sulama kanallarında yoğun çalışma yapan Büyükşehir ekipleri Çöğmen, Elcik, Taşbaşı, Karaağaç ve Kızılkaya mahallelerinde bakım onarım ve yeni imalat çalışmaları da yapıldı. 2014 yılından bu yana toplam 9 mahallede 1800 metre tamirat 6 bin metre kanal temizliği yapıldı. Özellikle Elcik Mahallesinde bulunan sulama kanalının tahrip olan kısımları yenilenerek su kaçakları önlendi. Ayrıca Karaağaç Mahallesinde 5 bin metre temizlik ve bakım onarım çalışmaları tamamlandı. - MUĞLA

Büyükşehir çiftçinin yanında
Büyükşehir çiftçinin yanında
Büyükşehir çiftçinin yanında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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