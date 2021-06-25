Büyükşehir camilerin eksiklerini gideriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir camilerin eksiklerini gideriyor

Büyükşehir camilerin eksiklerini gideriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı, konforlu ve temiz bir ortamda gerçekleştirebilmesi için merkez ve ilçelerde camilerin bakım, onarım, temizlik ve çevre düzenlemesini yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı, konforlu ve temiz bir ortamda gerçekleştirebilmesi için merkez ve ilçelerde camilerin bakım, onarım, temizlik ve çevre düzenlemesini yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın Dim Vadisi'nde bulunan Taşbaşı Mahallesi Merkez Camii'nin bahçesinde çevre düzenlemesi yaptı. Alanya Hizmet Birimi'ne bağlı parke ekibi mahallede yaptığı çalışma neticesinde caminin bahçesine parke döşedi. Çalışma kısa sürede tamamlanarak cami bahçesi yeni çehresiyle vatandaşın hizmetine sunuldu.

Çevre düzenlemesi yapıldı

Taşbaşı Mahallesi Muhtarı Mustafa Özcan, "Yazın toz toprak, kışın da çamur olan camimizin bahçesi kullanışlı değildi. Çevre düzenlemesi ve parke yapılmasını Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden istedik. Kısa sürede talebimizi yerine getirdiler ve çalışmayı tamamladılar " dedi.

Aykırıçay merkez Cami'ne çatı

Büyükşehir Belediyesi Finike'nin Arif Mahallesi Aykırıçay mevkiinde bulunan Merkez Camii'nin önüne de çatı yaptı. Çalışma ile cami avlusunun üstü kapatıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gündoğmuş Merkez Cem Paşa Cami'nde ise temizlik çalışması gerçekleştirdi. - ANTALYA

Büyükşehir camilerin eksiklerini gideriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cristiano Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir camilerin eksiklerini gideriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 13:10:36. #1.16#

title