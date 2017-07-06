Büyükşehir Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir'in her köşesinde hizmet vermeye devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Mahmudiye İlçesi'ne bağlı yollarda asfalt sathi kaplama çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz yıl zemin iyileştirilmesi ve genişliği yükseltilen 9 kilometrelik alanda çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Mahmudiye, İsmetpaşa ve Türkmen mecidiye, yolunda başlattığı yol yapım çalışmaları vatandaşlardan ve özellikle yolu kullanan sürücülerden takdir görüyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri sürücülerin güvenli ve rahat bir yolculuk yapabilmeleri için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ifade ettiler. Yetkililer ayrıca çalışma yapılan alanda sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

