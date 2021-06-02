Büyükşehir Çalışıyor, Kronikleşmiş Sorunlar Çözülüyor
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Büyükşehir Çalışıyor, Kronikleşmiş Sorunlar Çözülüyor

Büyükşehir Çalışıyor, Kronikleşmiş Sorunlar Çözülüyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Büyükşehir çalışıyor, kronikleşmiş sorunlar çözülüyorUlaşımın rahatlaması için kırsalda ve merkezde yoğun çalışma sürüyorAdana Büyükşehir Belediyesi, Karaisalı İlçesi Kutlu Aktaş Bulvarı'ndaki köprüde genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir çalışıyor, kronikleşmiş sorunlar çözülüyor

Ulaşımın rahatlaması için kırsalda ve merkezde yoğun çalışma sürüyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, Karaisalı İlçesi Kutlu Aktaş Bulvarı'ndaki köprüde genişletme çalışmalarına devam ediyor. Kent merkezi ve ilçelerde gerçekleştirdiği köprü ve menfez çalışmalarıyla ulaşımı rahatlatmak için yoğun şekilde çalışan Büyükşehir ekipleri vatandaşın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Karaisalı İlçesi Üçürge Deresi üzerinde 6 metre genişliğindeki köprüde genişletme çalışması sürüyor.

UZUN YILLARIN SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Ulaşımda sıkıntılara yol açan ve iki aracın yan yana geçmesine imkan vermeyen, 30 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğindeki köprü, çalışmalar sonrası 15 metre genişliğe kavuşacak. Beton dökme işleminin gerçekleştirildiği genişletme çalışmalarıyla birlikte Karaisalı İlçesi'nde yıllardır çözüm bekleyen bir sorun daha ortadan kaldırılmış olacak. Çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten ekipler köprünün kısa bir süre içerisinde vatandaşların hizmetine açılacağını belirtti.

YÜREĞİR'DE ASFALT ÇALIŞMASI

Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Merkez Yüreğir İlçesi'ndeki Koza Bulvarı'nda da Bitümlü Sıcak Asfalt Kaplama (BSK) çalışmalarını sürdürüyor. 24 metre genişliğindeki bulvarda çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler en kısa zamanda bulvarı vatandaşların hizmetine sunacak.

Kaynak: Habermetre

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