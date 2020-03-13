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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Banka, İşçi, Güncel

Büyükşehir çalışanlarına müjdeli haber

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde görev yapan memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli personellerin aylık maaş ve ücret ödeme banka promosyonları iyileştirildi, yeni haklar kazandırıldı.

13.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:50
Büyükşehir çalışanlarına müjdeli haber

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde görev yapan memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli personellerin aylık maaş ve ücret ödeme banka promosyonları iyileştirildi, yeni haklar kazandırıldı.


Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Eğitim Daire Başkanlığı, çalışanlarının hayat standartlarını verimli hale getirmek, çalışma alanları ve sosyal yaşamlarına dokunmak amacıyla, hem mali hem manevi alanlarda proje üretmeye sürdürüyor. Bu kapsamda 7 bankanın katıldığı, Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleşen "Aylık Maaş ve Ücret Ödeme Banka Promosyon İhalesi" büyükşehir çalışanları için olumlu sonuçlandı. İhaleyi kazanan Vakıflar Bankası'yla Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan anlaşma sonucu Mart ayının 3'ncü haftasında memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli personellere 3 yıl için 3 bin 480 TL maaş promosyonu sağlanacak. Yapılan anlaşma çerçevesinde herhangi bir sebepten dolayı Büyükşehir Belediyesi'nden ayrılan personel, promosyon geri ödemesi yapmayacak, ayrıca tüm banka Elektronik Fon Transferi (EFT) işlemleri ücretsiz olacak. Protokol, büyükşehirde 3 yıl boyunca istihdam edileceklerden, bankayla mutabakat sonucunda 150 kişinin maaş promosyonundan faydalanması sağlanacak.


Büyükşehir Belediyesi bu sayede, memur, işçi, sözleşmeli, şirket personeli ve GASKİ personelini kapsayıcı bir anlaşma zemini yaratıp kişi sayısının artmasıyla birlikte personele daha yüksek bir katkı payı sağlandı. Bu sayede büyükşehir, 3 sene sonrasında çalışanlarının alacağı katkı payını da bugünden düşünerek, mali açıdan mutlu olacakları bir rakamın cebe girmesi planlandı.


Konu ile ilgili açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 3 yıl için ödenecek olan promosyonun personel için güzel bir kazanım olduğunu ifade ederek çalışanlara hayırlı olması temennisinde bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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