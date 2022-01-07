BÜYÜKŞEHİR ÇALIŞANLARINA 3'ÜNCÜ DOZ AŞI - Haberler
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BÜYÜKŞEHİR ÇALIŞANLARINA 3'ÜNCÜ DOZ AŞI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi çalışanları, sağlık kurumlarına gitmelerine gerek kalmadan üçüncü doz Covid-19 aşılarını belediyede oldu.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi çalışanları, sağlık kurumlarına gitmelerine gerek kalmadan üçüncü doz Covid-19 aşılarını belediyede oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, son günlerde artan yeni varyant Covid-19 vakalarına karşı tedbirlerini artırıyor. Büyükşehir Belediyesi, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği yaparak 3'üncü doz aşılarını olmak isteyen belediye çalışanlarına hiçbir sağlık kuruluşuna gitmeye gerek kalmadan, Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında aşı uygulaması yapıldı. Aşılama ile ilk defa aşı yaptıracak veya 2-3 ve 4'üncü doz aşı olmak isteyen çalışanlara tercihlerine göre aşıları uygulandı.

BÜYÜKŞEHİR ÇALIŞANLARINA 3'ÜNCÜ DOZ AŞI

BÜYÜKŞEHİR ÇALIŞANLARINA 3'ÜNCÜ DOZ AŞI

BÜYÜKŞEHİR ÇALIŞANLARINA 3'ÜNCÜ DOZ AŞI

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