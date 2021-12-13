Büyükşehir çalışanına promosyon müjdesi

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar daha önce KHK'lı Büyükşehir çalışanlarına verdiği rekor banka promosyonunun ardından bu kez memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli memurlara rekor seviyede banka promosyonu için Halk Bankası yöneticileriyle protokol imzaladı. Yeni yıl öncesi memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli memurlara 7750 lira promosyon verilecek.

"Emekçinin Hakkı Emekçiye" Banka Promosyon İmza Töreni Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi. Protokole göre 2500 çalışan kişi başı 7 bin 750 lira promosyon alacak. 7750 liranın 7500 lirası ilk maaşla birlikte çalışanın hesabına geçecek. Kalan 250 liralık bölüm ise, kredi kartlarına yatacak.

Seyhan Belediyesinden bu yana çalışana hakkını zamanında vermek, maaşları mümkün olduğunca yüksek tutmak ve promosyondan en üst seviyede yararlanılmasını sağlamak için çaba gösterdiklerini, Büyükşehir'de de aynı tutumu sergilediklerini belirten Başkan Karalar, "Belediyemizde mali disiplini sağlamaya çalışmamızın nedenleri; çalışanımıza zamanında maaş vermek, maaşı mümkün olduğunca yüksek tutmak ve halkımıza hizmet edebilmektir. Şimdi Halk Bankası bölge yöneticileriyle çok zorlu görüşmeler yaptık. Süreç biraz uzadı ve benim tek amacım çalışanımıza daha yüksek promosyon verilmesini sağlamaktı. 7750 liraya kadar çıkarabildik. Daha önce bu rakamın 2000 lira olduğu düşünülürse, iyi bir seviyeye çıkardığımızı söyleyebiliriz" dedi.

İmza törenine katılan Halk Bankası yöneticileri de, Başkan Zeydan Karalar'ın işçisi için mevcut promosyon rakamını alabilmek adına çok uğraş verdiğini, uzun ve zorlu müzakereler sonucu ortaya 7750 liralık rakamın çıktığını ifade etti. Halk Bankası yöneticileri, imzaladıkları maaş protokolleri ve promosyon anlaşmaları içinde şimdiye kadarki en yüksek rakamın, Adana Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları protokolde oluştuğunu söylediler. - ADANA