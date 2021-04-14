Büyükşehir, Bürüngüz Camisi'ne gerdanlığını taktı
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Büyükşehir, Bürüngüz Camisi'ne gerdanlığını taktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Büyükşehir, Bürüngüz Camisi'ne gerdanlığını taktı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, camilerin gerdanlığı olarak bilinen Ramazan ayının simgesi mahyayı, Bürüngüz Camisi'ne astı.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, camilerin gerdanlığı olarak bilinen Ramazan ayının simgesi mahyayı, Bürüngüz Camisi'ne astı.

Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Bürüngüz Camii minaresini, Osmanlı döneminden günümüzde kadar yaşatılan Ramazan ayının simgesi mahyalarla donattı.

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından Bürüngüz Camisi'ne 'Hoş geldin ya Şehri Ramazan' yazılı mahya asıldı.

İki minare arasına asılan ve camiye ayrı bir güzellik katan dini sözlerin yazılı olduğu mahya, Ramazan ayı boyunca camide asılı kalacak. - KAYSERİ

Büyükşehir, Bürüngüz Camisi'ne gerdanlığını taktı
Büyükşehir, Bürüngüz Camisi'ne gerdanlığını taktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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