Büyükşehir bünyesindeki Beltaş ürün yelpazesini genişletiyor
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Büyükşehir bünyesindeki Beltaş ürün yelpazesini genişletiyor

11.12.2020 09:54 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:59
Büyükşehir bünyesindeki Beltaş ürün yelpazesini genişletiyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Beltaş A.Ş büz boru üretimine devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Beltaş A.Ş büz boru üretimine devam ediyor.

Genel Müdürlük görevini Cemil Çadak'ın yürüttüğü Beltaş, yaptığı üretimle, ihtiyaç duyulan malzemeleri uygun fiyatla temin ediyor. Şirket, beton santralinin ardından büz beton üretimine de geçmeye hazırlanıyor.

Uzun yıllar AK Parti İl Başkanlığında çeşitli görevlerde bulunan ve 2019 Temmuz'da AK Parti Başkan Yardımcısı iken görevinden ayrılıp Büyükşehir Belediyesi'nin kadrosuna dahil olan Cemil Çadak, BELTAŞ üretim tesislerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız'ı konuk etti.

Montajı devam eden büz boru fabrikasını konuklarına gezdirip, detaylı bilgiler veren Cemil Çadak, ekibiyle birlikte Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ) ekiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak için korona virüs kısıtlamalarına rağmen çalışmalarına ara vermiyor. Büz Boru Tesislerinde, 200 ile bin 200 santimetre çaplarında beton boruların üretileceği bilgisini veren Genel Müdür Cemil Çadak, çok yakında üretim için starta basacakları müjdesini de paylaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tesisleri gezdikten sonra yaptığı açıklamada, yaklaşık bir aya kadar kurulumu tamamlanacak olan tesis üretime geçtiğinde öz kaynaklarıyla ürettikleri büz boruların kullanmaya başlayacağını söyledi.

Başkan Beyazgül, "Bu tesisle birlikte Şanlıurfa'mızın ihtiyaçlarını çok daha çabuk çözüme kavuşturacağız ve kendi tesislerimizde çok daha ucuza mal etmiş olacağız. Şanlıurfa'mıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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