Büyükşehir Bülteni'nin 51. sayısı çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir Bülteni'nin 51. sayısı çıktı

Büyükşehir Bülteni'nin 51. sayısı çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin başta ulaşım olmak üzere gerçekleştirdiği hizmetleri ve hayata geçirdiği projeleri vatandaşlara bildiren Büyük Şehir Bülteni'nin 51'inci sayısı dolu dolu içeriği ile okuyucularıyla buluştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin başta ulaşım olmak üzere gerçekleştirdiği hizmetleri ve hayata geçirdiği projeleri vatandaşlara bildiren Büyük Şehir Bülteni'nin 51'inci sayısı dolu dolu içeriği ile okuyucularıyla buluştu.

2010 yılından bu yana yayımladığı süreli yayını Büyük Şehir Bülteni, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği hizmetleri ve hayata geçirdiği projeleri duyurmaya devam ediyor. 51'inci sayısıyla vatandaşlara ulaşan Büyük Şehir Bülteni başyazısında Kayseri'yi, 'coğrafi yapısı itibariyle Türkiye'nin kalbi' olarak niteleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaşlara hizmet noktasında gayretli oldukları mesajını verdi. Başkan Büyükkılıç, tarihte önemli medeniyetlere merkezlik etmiş olan Kayseri'nin geçmişten getirdiği mirası geleceğe taşımak için gayret gösterdiklerini belirterek, şunları söyledi;

"Şehrimiz, coğrafi yapısı itibariyle Türkiye'nin kalbi konumundadır. Bu mevki itibariyle de ülkemizde ve tüm dünyada değişim ve gelişimleri takip eden bir hizmet anlayışımız mevcut. Bu yüzden Büyükşehir Belediyesi olarak 16 ilçemizle yaptığımız çalışmaları Kayseri'mize göre projelendiriyor, hizmet ve yatırımlarda öncü olan şehrimizin dünyaca tanınması için azami gayret gösteriyoruz. Tarihte önemli medeniyetlere merkezlik etmiş olan Kayseri'mizin geçmişten getirdiği mirası geleceğe taşımak için buradayız. Geliştirdiğimiz tüm proje ve yatırımlarda önce şehrimize olan sevdamız, sonra da Rabbimin vermiş olduğu hizmet aşkıyla çalışıyoruz. Dünya kentlerinin simasına yakışır bir şekilde olan kentimizde eğitimden ulaşıma, kültürden sosyal yaşam merkezlerine, altyapı ve üstyapı olmak üzere pek çok alanda sistematik hizmetler gerçekleştiriyoruz. Örnek tesisler yapıyor, ulaşımı rahatlatmak için katlı kavşak ve alt geçitler inşa ediyoruz. Yollar açıyoruz, parklar yapıyoruz, beş yıldızlı sosyal yaşam merkezleri inşa ediyoruz, sosyal projelerimizle ihtiyacı olan herkesin yanında olmanın gayretini gösteriyoruz."

Büyük Şehir Bülteni'nin 51. sayısında Başkan Büyükkılıç'ın Kayserililere 150. Yılda 150. Proje kapsamında söz verdiği projelerin müjdeleri, Ulaşım A.Ş., KAYMEK ve KASKİ'nin faaliyetleri gibi bir çok konunun yer aldığı içerik bulunuyor. Vatandaşlar, 20 sayfalık Büyük Şehir Bülteni'ne ücretsiz ulaşabiliyor. - KAYSERİ

Büyükşehir Bülteni'nin 51. sayısı çıktı
Büyükşehir Bülteni'nin 51. sayısı çıktı
Büyükşehir Bülteni'nin 51. sayısı çıktı
Büyükşehir Bülteni'nin 51. sayısı çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD, Katar ve Türkiye ile Kabil havalimanının yeniden açılması için yakın çalıştıklarını açıkladı
ABD, Katar ve Türkiye ile Kabil havalimanının yeniden açılması için yakın çalıştıklarını açıkladı
Akşener'in paylaşımıyla gündeme geldi! Valilik'ten 'Çengi' açıklaması: Böyle bir ifade kesinlikle kullanılmadı
Akşener'in paylaşımıyla gündeme geldi! Valilik'ten "Çengi" açıklaması: Böyle bir ifade kesinlikle kullanılmadı
Son dakika haberleri | Türkiye'de 22 bin 857 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Türkiye'de 22 bin 857 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Devlet Bahçeli Aliya İzzetbegoviç Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Haluk Levent Derya Baykal
Spor Ali Koç Ali Öztürk Samet Aybaba Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Büyükşehir Bülteni'nin 51. sayısı çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 11:56:12. #1.14#

title