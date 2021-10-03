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Büyükşehir Bisiklet Takımı'ndan bir başarı daha

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Büyükşehir Bisiklet Takımı'ndan bir başarı daha

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Efe Örçün, Hatay'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası Bisiklet Kriteryum Yarışları'nda üçüncülük elde etti.

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Efe Örçün, Hatay'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası Bisiklet Kriteryum Yarışları'nda üçüncülük elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Salcano Genç Bisiklet Takımı sporcularından 17 yaşındaki Efe Örçün katıldığı Türkiye Şampiyonası Bisiklet Kriteryum Yarışları'nda başarılı mücadelesi sonucunda üçüncülük elde etti. Dörtyol ilçesinde organize edilen yarışın ilk etabı büyük erkek, genç erkek, yıldız A erkek, yıldız B erkek, genç bayan ve yıldız bayan kategorilerinde düzenlendi. 12 farklı takımdan 65 sporcunun katıldığı yarışlara 4 sporcusuyla katılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, üçüncülükle yarışı tamamladı.

Yapılan açıklamada, "Spor ve sporcu şehri Sakarya'da Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle elde edilen başarılara her geçen bir yenisi daha ekleniyor. Genç bisikletçimizi, şehrimizi en iyi şekilde temsil ederek elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ediyoruz. Tüm sporcularımıza da başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

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