Büyükşehir Bir Bağlantı Yolunu Daha Tamamladı

Kent içi ulaşımın daha sağlıklı yapılabilmesi için Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kuzey Kuşak Yolunun önemli bir parçası daha tamamlandı. 50 metre genişliğinde açılan Çarmuzu-Kaynarca bağlantı yolu asfaltlandı.

1.3 kilometre uzunluğundaki yol sıcak asfalt ile kaplandı. Kuzey Kuşak Yolunun Şehir Mezarlığı-Kaynarca hattıyla birleştirilen yol hizmete girdi. Turgut Temelli Caddesinden gelen araçlar 50 metre genişliğindeki yeni yolu kullanarak, Şehir Mezarlığı, Sebze Meyve Hali, Dilek Mahallesi ve Sivas yolunana gidebilecekler.

Çarmuzu Kavşağında geçtiğimiz yıl düzenleme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, kavşak üzerine bir de saat kulesi yapmıştı. Kavşak düzenleme çalışması ile Sanayi Sitesini Yeni İlçe Terminaline bağlayan yeni yolda bu yıl değişim dönüşüm ve yenileme çalışmaları yapılacak.

KUZEY KUŞAK YOLUNUN 12 KM'Sİ TAMAMLANDI

13.3 kilometre uzunluğundaki Kuzey Kuşak yolunun bugüne kadar 12 kilometrelik bölümünü tamamlayan Büyüküşehir Belediyesi, yolun Melekbaba- Hanımınçiftliği bölümünde ise proje çalışmalarına devam ediyor. Kuşak yolunu Battalgazi yoluna bağlayacak viyadük projesi ile Kuşak yolunun son etabı tamamlanmış olacak. 1.3 kilometrelik bölümde bulunan 77 yapının yıkımı için görüşmelerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yolun tamamını açtığında kent içi ulaşımda rahatlama sağlanmış olacak.

Çevre yolu altında bulunan mahallelerin gelişimine katkı sağlayacak olan kuzey Kuşak Yolu Malatya'nın doğusunda Yıldıztepe Mahallesinden başlayıp, Tandoğan, Göztepe, Hanımınçiftliği, Taştepe, Melekbaba, Çarmuzu, Kaynarca, Kiltepe, Yeşiltepe ve Dilek Mahallelerinden geçerek Malatya-Sivas karayolu ile birleşiyor.