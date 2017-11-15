Büyükşehir, Bin 500 Amatör Futbolcuya Malzeme Yardımı Yaptı

Büyükşehir Belediyesi Talat Özkarslı Spor Salonu'nda gerçekleşen program öncesi katılımcılara açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediyeciliğin verdiği statü gereği bir yandan sosyal ve kültürel belediyecilik, diğer yandan da konut, ulaşım gibi alanlarda çalıştıklarını söyledi.

İnsanın yaşam kalitesinin yüksetilmesi için yoğun bir çalışma tepmosu içinde olduklarını ifade eden Şahin, bu bağlamda amatör spor kulüplerini de unutmadıklarını belirtti. Çocukları fikren, bedenen ve ruhen geleceğe hazırlamak istediklerini aktaran Şahin, "Çocuklarımızın hangi alanda kendini geliştirmesi gerekiyorsa, bizler de o alanlarda onların önünü açmamız gerekiyor. Takım sporlarında basketbol, futbol, bireysel sporlarda karate, teakwando, boks ne gibi yetenekleri varsa onları keşfedip ortaya çıkarmamız lazım. Bu şehirde bulunan 750 bin 18 yaş altı gençlerimizin spor alanlarında ulaşabilecekleri imkanları, fiziki altyapıları oluşturmalıyız. Onlara açık ve kapalı spor alanlarında yeteneklerini geliştirecek imkan ve destekleri sunabilmeliyiz" diye konuştu.

Nurgana Parkı içinde hobi bahçelerinin yanında 250 dönümlük alanda gençler için spor alanları yaptıklarını hatırlatan Şahin, "Bu tesisler içinde yüzme havuzundan basketbola, voleyboldan bireysel spor dallarına her türlü spor ihtiyaçlarını karşılayacak bir tesis olacak. Bu alan göç alan bir bölge. Burada bir ağaç dikecek boş alan bile yok. Ama biz park yapıyoruz. İçine de kitap kafe ve spor tesisi koyuyoruz. Tüm bunlar gençlerimizin önünü açmak ve kendilerini gelitirmek içindir" ifadelerini kullandı.

BİR SPOR SALONU DA FATİH MAHALLESİ'NE YAPILIYOR

Aktif Yaşam Merkezi'nin yanında bulunan boş araziye Talat Özkarslı Spor Salonu'nun bir benzerini daha yapacaklarını belirten Şahin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan aldıkları destek ile Gaziantep'e spor için yatırımlar yapacaklarını kaydetti. Bu doğrultuda Şehitkamil bölgesinde 6 adet tenis kortunun çalışmasına başladıklarını dile getirdi.

Verilen bu desteklerin başarıya dönüşmesi ile çok mutlu olduklarını belirten Şahin, Büyükşehir Belediye bünyesinde spor yapan görme engelli, işitme engelli ve karatede dünya üçüncüsü olan sporcunun başarılları ile grur duyduğunu anımsattı.

Gaziantep'te olması gereken tüm branşların alt yapısını hazırlamak istediklerini vurgulayan Başkan Şahin, çalışma ekibi ile bu doğrultuda gayret sarf ettiklerini belirtti.

AMATEMLERE HARCANAN BÜTÇENİN ÜÇTE BİRİ SPOR TESİSLERİNE HARCANSIN

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Gaziantep İl Başkanı Abdülkadir Gözegir ise, spora gönül vermiş fedakar insanların kendi bütçelerinden ayırdıkları paralar ile gençlere spor yaptırmaya çalıştıklarını söyledi.

Başkan Şahin'den Gaziantep'te spor tesislerinin artmasını ve sporcuya verilen desteklerin daha çok olması yönünde istekte bulunan Gözegir, "AMATEM'lere harcanacak bütçenin üçte birisi bu gençler için yaptırılacak spor tesislerine yeterli. AMATEM'lerle mücadele veriliceğine bu gençlere spor tesisleri yapılmalı. Eğer bu gençlere daha çok spor tesisleri yaparsak, tesislere koyacağımız sporcular sığmaz. Terör örgütleri ilk okulların önüne kadar gelip çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucuya bulaştırıyorlar. Ama bizler bu gençlerimizi bu terör örgütlerine kaptırmayacağız. Eğer biz bu gençlerimize daha çok spor tesisleri yaparsak onları buralara yöneltirsek bizler kazanırız. Biz bu gençleri kendimiz istihdam edeceğiz ve toplumumuza yararlı, zeki bir nesil yetiştireceğiz. Bunu da siz başkanımızın desteği ile yapmak istiyouruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ASKF İl Başkanı Abdülkadir Gözegir ile TÜFAD Başkanı İsmet Savcılıoğlu spora katkılarından dolayı Başkan Fatma Şahin'e birer plaket verdiler.

Program sonrası amatör spor kulüplerinin temsilcilerine 20 eşofman, 20 krampon, 20 forma, 20 şort, 20 tozlu ve 20 tekmelikten oluşan malzeme paketi verildi.