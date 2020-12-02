- Büyükşehir bilgiyi ödüllendirdi
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- Büyükşehir bilgiyi ödüllendirdi

02.12.2020 12:52 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:29

- Büyükşehir bilgiyi ödüllendirdi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bursa Seni Bekliyor" projesi kapsamında mektup gönderilen üniversiteyi yeni kazanan 15 bin 500 genç arasında yapılan bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler, Başkan Alinur Aktaş tarafından ödüllendirildi.

- Büyükşehir bilgiyi ödüllendirdi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bursa Seni Bekliyor" projesi kapsamında mektup gönderilen üniversiteyi yeni kazanan 15 bin 500 genç arasında yapılan bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler, Başkan Alinur Aktaş tarafından ödüllendirildi.

Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından "Bursa Seni Bekliyor" projesi kapsamında üniversite tercihini Bursa'dan yana kullanan ve Bursalı olup da üniversite için başka şehirlere giden 15 bin 500 öğrenciye birer mektup gönderildi. Eline mektup ulaşan gençler arasında online olarak Bursa'nın tanıtımına yönelik soruların yer aldığı bilgi yarışması düzenlendi. Mektup giden tüm gençlere ücretsiz tiyatro bileti hediye edilirken, dereceye giren öğrenciler de Başkan Alinur Aktaş tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

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"Heyecan katmaya çalışıyoruz"

Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi'nin şehir için çok anlamlı ve değerli olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu sene şehir dışında yaşayıp Bursa'daki üniversiteleri tercih eden ve Bursa'dan farklı şehirlere üniversite okumak için giden öğrencilere mektup gönderdiklerini hatırlattı. Bu kapsamda Bursa'nın tanıtımına yönelik soruların bulunduğu bir bilgi yarışması düzenlediklerini belirten Başkan Aktaş, "Bursa, Osmanlı'ya başkentlik etmiş doğal ve tarihi güzellikleriyle, ticari ve ekonomik aktivitesiyle önemli bir şehir. Bu hareketliliğin içerisine üniversiteler marifetiyle katılacak olan gençlerimiz bizler için önemli. Yaşadığımız şehre hep beraber sahip çıkmalıyız. Şehrimizin değerliğini bütün gençlerimiz bilsin. Bu manada yarışmaya katılan tüm öğrencileri ve dereceye girenleri tebrik ediyorum. Bursa'nın genç beyinlerle çok daha ileriye gideceğini inanıyorum. Gençlerimizle sık sık buluşuyoruz. Heyecanlarına heyecan katmaya çalışıyoruz" dedi.

Yarışmada birinci olan Marziye Can'a akıllı telefon, ikinci olan Gizem Sivri'ye laptop, üçüncü olan Deniz Emre Karakaş'a kulaklık hediye edildi.

- Büyükşehir bilgiyi ödüllendirdi
- Büyükşehir bilgiyi ödüllendirdi
- Büyükşehir bilgiyi ödüllendirdi
- Büyükşehir bilgiyi ödüllendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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