Büyükşehir Belediyle Başkanı Şahin, Kesimhaneyi İnceledi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra Ticaret Borsasına devredilen mezbahada incelemelerde bulundu.

Şahin, Bafra Ticaret Borsasını ziyaretinin ardından Borsa Başkanı Namık Kibaroğlu ile Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırıldıktan sonra protokol ile Bafra Ticaret Borsasına devredilen kesimhanede inceleme gerçekleştirdi.

Kesimhanenin Karadeniz'in en modern mezbahanesi olduğun belirten Şahin, "Teknolojinin son imkanlarının kullanıldığı kesimhanemiz günlük 120 küçükbaş ve 90 büyükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip. Burada Avrupa Birliği standartlarında hizmet veriliyor." dedi.

Kesimhanenin Bafra bölgesinde hayvan üreticileri ile başta kasap esnafı olmak üzere et işletmecilerinin ihtiyacının karşılanacağı şekilde dizayn edildiğini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Samsun'un tarım potansiyelini yeterince kullanmasının yolu, modern tarımsal endüstri tesisleriyle mümkündür. Sadece Bafra bölgemizde 50 binin üzerinde büyükbaş, 25 binin üzerinde küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Et, süt, yoğurt gibi tonlarca hayvansal üretim gerçekleştirilmektedir. Tüm bu üretiminin ekonomiye çok daha artı kazandırması için elimizden gelen çabayı göstermek zorundayız. Çiftçimizi daha çok hayvancılık üretimine teşvik etmeli, böylece hedeflediğimiz tarıma dayalı sanayi hamlesinde daha çok yol almalıyız."

Kaynak: AA