Büyükşehir Belediyespora bir madalya da atletizmden

Denizli Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı sporcusu Huri Nisa Semerci U-14 Türkiye Şampiyonası'nda 1 metre 38 cm'lik derecesi ile Türkiye ikincisi olmayı başardı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediye spor Atletizm Takımı sporcusu Huri Nisa Semerci U-14 Türkiye Şampiyonası'nda 1 metre 38 cm'lik derecesi ile Türkiye ikincisi olmayı başardı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesporlu Atlet Huri Nisa Semerci, Türkiye Atletizm Federasyonu'nca İstanbul'da düzenlenen U- 14 Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etti. Denizli Büyükşehir Belediye spor Atletizm Takımı sporcusu Huri Nisa Semerci yüksek atlama branşında Türkiye 2'ncisi oldu. U-14'de 1 metre 38 cm'lik yüksek atlama derecesi ile şampiyonada ikinci olmayı hak kazanan Huri Nisa Semerci aldığı gümüş madalya ile Denizli'yi gururlandırdı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sonuçtan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Huri Nisa Semerci'yi tebrik etti. Başkan Osman Zolan, "Türkiye ikincisi olan Denizli Büyükşehir Belediyesporlu sporcumuz Huri Nisa Semerci kızımızı yürekten kutluyorum" dedi.

Spora ve sporcuya her zaman destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak birçok branşta ücretsiz spor kursu düzenlediklerini kaydeden Başkan Zolan, "Sağlıklı bir gelecek için özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin en az bir dalda spor yapmaları gerekiyor. Bunun ardından başarı da mutlaka gelecektir. Denizlimizin gençleriyle ne kadar gurur duysak azdır. Sporcularımızın şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil etmeleri bizlere büyük gurur yaşatıyor" diye konuştu. - DENİZLİ

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