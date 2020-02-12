Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne yeni başkan
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanlığı'na Cevat Ekşi'nin getirildiği duyuruldu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanlığı'na Cevat Ekşi'nin getirildiği duyuruldu.
Konuyla ilgili kurumdan yapılan paylaşımda, "24 branş yaklaşık 4 bin sporcu ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanlığı'na Cevat Ekşi getirilmiştir. Sakaryaspor Kulübü eski başkanı olan, spor adamı Ekşi'ye yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz" denildi. - SAKARYA