Büyükşehir Belediyespor'dan kayak kampları
Bursa Büyükşehir Belediyesi himayesinde Belediyespor tarafından çocukların kayak sporuyla buluşabilmesi için kamp düzenlenecek.
Bursa Büyükşehir Belediyesi himayesinde Belediyespor tarafından çocukların kayak sporuyla buluşabilmesi için kamp düzenlenecek.
Hafta sonu ve 4'er günlük sömestre olmak üzere 2 ayrı programla gerçekleştirilecek kayak-snowboard kamplarında çocuklar hem kayak sporuyla tanışacak, hem de keyifli zaman geçirme imkanı bulacak. 7-16 yaş aralığındaki çocukların katılacağı eğitimler hafta sonu grubunda 3 dönem, sömestre grubunda ise 4 dönem halinde düzenlenecek. Kayak-snowboard kamplarında hafta sonu eğitimleri ilk dönem 8-9 ve 15-16 Ocak 2022, ikinci dönem 12-13 ve 19-20 Şubat 2022 ile üçüncü dönem 26-27 Şubat ve 5-6 Mart 2022 tarihlerinde verilecek. Sömestre eğitimlerinde ise 22-25 Ocak 2022, ikinci dönem 25-28 Ocak 2022, üçüncü dönem 28-31 Ocak 2022 ve dördüncü dönem ise 31 Ocak-3 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayak-snowboard kampı kayıtları Hüdavendigar Kent Parkı'nda yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü binasında yapılacak. - BURSA
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri