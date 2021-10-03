Büyükşehir Belediyespor Basketbolda Umut Vadediyor

KONYA (Habermetre) - Konya Büyükşehir Belediyespor'un alt yaş kategorilerindeki genç basketbolcular umut vadediyor.

2021 Konya Basketbol Yaz Ligi'ne katılan Büyükşehir Belediyespor'un U10, U11 ve U12 takımları ilk sezonda Konya birincisi olma başarısı göstererek göğsümüzü kabarttı. Ayrıca U14 takımımız Konya ikincisi, U16 takımımız da grup üçüncüsü oldu.

Yaşları 9 ila 14 arasında değişen minik ve genç basketbolcularımız elde ettikleri derecelerle gelecek için umut vadederken sporcularımız, Ekim ayında başlayacak 2022 sezonu Konya İl Şampiyonalarında da aynı başarılarını sürdürmek için mücadele edecek.

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