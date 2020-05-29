Büyükşehir Belediyesinin yeni tesisinde çalışmalar sürüyor Trabzon Büyükşehir Belediyesinin bazı birimleri yeni yapılan tesiste hizmet verecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin bazı birimleri yeni yapılan tesiste hizmet verecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, beraberindeki Belediye Meclis Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Gürcan Başar ile Ortahisar ilçesine bağlı Bulak Mahallesi'nde yapımı devam eden tesiste incelemelerde bulundu.

Yeni terminalin yapılacağı Değirmendere Vadisi'nde bulunan birimlerin taşınacağı Bulak şantiye sahasında denetim yapan Zorluoğlu, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Zorluoğlu, tesiste çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, 170 dönüm üzerinde yaklaşık 100 dönüm kullanım alanı oluşturulacağını aktardı.

Çalışmalar tamamlandığında, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının tamamı ile Yol Yapım Bakım ve Onarım, Park ve Bahçeler, Çevre Koruma ve Kontrol daire başkanlıklarının ilgili birimlerinin bir kısmının bu alana taşınacağını vurgulayan Zorluoğlu, ayrıca İtfaiye Dairesi Başkanlığı merkezinin de burada olacağına işaret etti.

Zorluoğlu, büz ve beton üretim tesisi ile bitüm stok tanklarının da buraya getirileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Makine ikmal atölye sahası için şu ana kadar birinci kısmın alan düzenlemelerinde 50 bin metreküp toprak reglajı, 12 bin metreküp taş istinat duvarı, 30 bin metreküp alt temel dolgusu ve 250 metre dere ıslahı yapılıyor. Aynı zamanda eski taş ocağı olan alanın ıslah çalışmaları da devam ediyor. Tesisimiz hizmete girdiğinde teknik birimlerimiz daha derli toplu bir görünüme kavuşacak ve çalışmalarını daha rahat şekilde yapabilecekler."

Kaynak: AA