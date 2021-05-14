Büyükşehir Belediyesinin ürettiği yüksek verimli organik gübre çiftçilere ücretsiz dağıtılacak
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Büyükşehir Belediyesinin ürettiği yüksek verimli organik gübre çiftçilere ücretsiz dağıtılacak

İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - Haberler | Güncel

Büyükşehir Belediyesinin ürettiği yüksek verimli organik gübre çiftçilere ücretsiz dağıtılacak Ankara Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınmaya destek vermek ve toprak verimliliğini artırmak amacıyla sıvı gübre üretti.

Büyükşehir Belediyesinin ürettiği yüksek verimli organik gübre çiftçilere ücretsiz dağıtılacak

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınmaya destek vermek ve toprak verimliliğini artırmak amacıyla sıvı gübre üretti. Toprağın ve ekinlerin ihtiyacı olan organik madde ihtiyacını karşılayan gübre, Başkentli çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, iştiraklerinden BelPlas, organik sıvı gübre üretti. Kış aylarında buz çözücü "BelPlasOrganik Gübre" ve "BelPlas Organomineral Pro-7 Gübre" üreterek Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı "Organik Ürünler Tescil Belgesi" aldı. İçeriğindeki yüksek organik madde konsantrasyonu ile yetişmekte olan ekinlerin dinç, güçlü ve verimli olmasını sağlayacak gübreler,hem bitki gelişiminde eksik nokta bırakmayacak hem de ekinin güçlü temeller üzerinde büyümesine katkıda bulunacak. Organik sıvı gübreler; bitkiler yetişirken fide döneminde, çiçeklenmenin başlangıcında, meyve tutumundan sonra ve hasat başlangıcı olmak üzere 4 evrede kullanılabilecek. Her uygulamada 1 dekara karşılık 3-5 litre olmak üzere 4 kez damla-sulama ile toprağa uygulanabilecek.

Topraktan yüksek verim elde edilecek

Başkentli çiftçiler için geliştirdikleri sıvı gübre sayesinde tarım topraklarının organik madde ihtiyacını karşılayarak, ürünlerden alınan verimi artırmayı hedeflediklerini belirten BelPlas Ar-Ge Müdürü Özgün Kırdar, "Topraklarımızdaki organik madde oranı azaldığından dolayı çiftçilerimizin ektikleri ürünlerin verimleri çok düşmekteydi. Bu nedenle organik gübre üreterek topraklarımızı iyileştirmek ve çiftçilerimize zamanla bu topraklardan kazanacağı ürünlerin verimini artırmayı hedefledik. BelPlas organik gübre çok yüksek oranda organik madde içeriğine sahip. BelPlas Organomineral Pro-7 gübre ise organik maddelerin yanı sıra yüksek oranda NPK içeriğine sahip. Bu gübrelerimizi çiftçilerimiz sulama suyuyla beraber kullanabilirler" dedi.

Büyükşehir Belediyesinin ürettiği yüksek verimli organik gübre çiftçilere ücretsiz dağıtılacak
Büyükşehir Belediyesinin ürettiği yüksek verimli organik gübre çiftçilere ücretsiz dağıtılacak
Büyükşehir Belediyesinin ürettiği yüksek verimli organik gübre çiftçilere ücretsiz dağıtılacak
Büyükşehir Belediyesinin ürettiği yüksek verimli organik gübre çiftçilere ücretsiz dağıtılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER

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